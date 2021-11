Switch Pro serve davvero? Il modello OLED è amatissimo dai fan Nintendo

Durante la presentazione iniziale, Nintendo Switch modello OLED venne accolta con parecchio scetticismo dai fan, rimasti delusi dall’assenza di Switch Pro, tanto chiacchierata in quelle settimane.

Alla fine, sembra che la bellezza dello schermo OLED abbia convinto la maggior parte degli appassionati, al punto che è emerso un dato molto interessante: i principali acquirenti del nuovo modello sono coloro che avevano già acquistato Nintendo Switch in passato.

Proprio per quanto riguarda il nuovo schermo è arrivata un’avvertenza molto importante da parte di Nintendo, che ha chiesto di non rimuovere per nessuna ragione la pellicola protettiva.

Questa però non servirà a proteggere la console, motivo per cui è estremamente consigliato, insieme alla pellicola pre-applicata, di acquistare una protezione per lo schermo aggiuntiva.

Ad ogni modo, in un’intervista rilasciata a The Washington Post (via Nintendo Life), il presidente di Nintendo of America ha avuto modo di commentare l’andamento del mercato per quanto riguarda le console ibride, con un focus in particolare sul nuovissimo modello OLED.

Doug Bowser ha infatti spiegato che, pur essendo in piena pandemia, le vendite ottenute durante il mese di ottobre 2021 non sarebbero poi così diverse da quelle dell’anno scorso, riscontrando solo un piccolissimo calo del 3% per le vendite hardware.

Il modello OLED ha dunque consentito un boost, necessario per garantire che i livelli rimanessero stabili o invariati, ritenendo dunque quella della nuova versione di Nintendo Switch «un saldo punto di partenza».

I risultati ottenuti durante il lancio hanno infatti aiutato la casa di Kyoto a fare previsioni sulle vendite durante la stagione natalizia, un periodo in cui le console riceveranno una maggiore attenzione da parte dei consumatori, rappresentando regali di Natale ideali.

Ma è un altro dato svelato da Doug Bowser ad aver attirato maggiormente l’attenzione: il presidente di Nintendo of America ha infatti confermato che «molti» degli utenti che hanno acquistato il modello OLED possedevano già in precedenza Nintendo Switch, scegliendo dunque di acquistare una seconda console per sé stessi o per altri componenti della famiglia.

Il lancio della console potrebbe anche aver contribuito al successo ottenuto da Metroid Dread, lanciato lo stesso giorno e che Bowser ha svelato aver ottenuto il miglior lancio di sempre per la serie negli Stati Uniti: Switch OLED ha dunque dimostrato di essere molto amata dai suoi fan, consentendo dunque un futuro più che roseo per le console ibride. Che venga scelto di lanciare sul mercato Switch Pro oppure no.

La casa di Kyoto si impegnerà fortemente per garantire il maggior numero di console possibili in vendita, nonostante la crisi dei chip abbia colpito anche Nintendo Switch.