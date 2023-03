MultiVersus dice addio fino al 2024, ma i fan sono infuriati: «Vergognatevi»

Dopo una Stagione 2 non andata esattamente secondo i piani e un calo inesorabile degli utenti attivi, Player First Games e Warner Bros hanno preso una decisione sorprendente e particolarmente dolorosa: MultiVersus chiuderà temporaneamente i battenti tra circa 90 giorni, preparandosi a una ripartenza in grande stile nel 2024.

Il picchiaduro a piattaforme era riuscito a imporsi velocemente sul mercato come alternativa credibile a Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon), vincendo anche numerosi premi come miglior fighting game dell’anno, ma gli ultimi mesi disastrosi hanno reso evidenti una serie di problemi su cui il team di sviluppo intende concentrarsi.

L’annuncio ufficiale rilasciato solo nelle scorse ore ha infatti confermato che il team lavorerà più approfonditamente sul miglioramento della cadenza dei personaggi sbloccabili, server, progressi dei personaggi, battle pass e sull’offerta di opzioni migliorate per giocare con i nostri amici, tutto basandosi sui feedback arrivati dai giocatori.

Ma Player First Games è stata anche estremamente chiara nei confronti di tutti gli utenti che hanno investito nel suo futuro acquistando Battle Pass, skin cosmetiche o addirittura il pack di benvenuto da 100 dollari: non ci sarà alcun rimborso, dato che tutti i contenuti saranno importanti con il lancio completo nel 2024. Una decisione che, comprensibilmente, ha fatto infuriare non pochi fan che si sono sentiti presi in giro.

Marvin il Marziano è stato l'ultimo personaggio rilasciato su MultiVersus, ormai più di 4 mesi fa.

Sebbene infatti MultiVersus sia sempre stato pubblicizzato come open beta, gli sviluppatori erano sempre stati chiari sul fatto che si trattava di un “soft-launch”: in altre parole, non era affatto previsto che andasse offline e avrebbe dovuto procedere gradualmente verso un lancio completo.

Il team ha invece mantenuto l’illusione che tutto andasse bene fino all’ultimo momento, offrendo proprio fino a poche settimane fa nuove skin cosmetiche acquistabili: le risposte all’annuncio su Twitter e i forum dedicati su Reddit sono pieni di commenti di utenti che si sentono presi in giro, dicendo a Player First Games e Warner Bros che «dovreste vergognarvi».

Considerando che MultiVersus è rimasto online per quasi un anno e che ha accettato regolarmente microtransazioni, non è dunque sorprendente vedere che molte persone stanno chiedendo indietro i loro soldi: richieste destinate però a essere respinte, visto che il team è stato molto chiaro in merito.

You gonna refund people who spent money on this??? Lmao bizarre, bizarre move — イーサン (@kujikawaii) March 27, 2023

AINT NO WAY THIS GAME WAS IN BETA LOL — Johnny (@JohnnyLockson) March 27, 2023

Qualche fan è anche più catastrofista e sottolinea che, in realtà, non c’è alcuna garanzia che il gioco possa addirittura tornare nel 2024 e potrebbe essere cancellato nel più totale silenzio: una prospettiva che preoccupa sicuramente chi ha investito molti soldi sul suo successo.

Ok I’ve officially learned my lesson since there is (no guarantee) that they’ll actually be back and I just got finessed out of $100… bet I’m never supporting a free to play game again — Dusse_bigelo (@hapticfeedbac) March 27, 2023

Va comunque detto che quella di Player First Games, alla luce delle ultime controversie, sembrava davvero l’unica mossa possibile per salvare il salvabile: per capire come mai si sia rivelata necessaria questa decisione, basta solamente dare un’occhiata ai numeri costantemente in calo.

Un rilancio del genere potrebbe riuscire a dare al team tutto il tempo necessario per dare alla community gli aggiornamenti di cui hanno bisogno, senza doversi preoccupare di tenere attivo il client di gioco: non ci resta che attendere l’anno prossimo e scoprire che cosa succederà.