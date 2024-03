MultiVersus ha ottime notizie per le nuove microtransazioni

Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio che molti fan di Warner Bros. stavano aspettando: MultiVersus, il platform fighter free-to-play di Player First Games, sta per tornare ufficialmente tra poche settimane su console e PC.

Il lancio dell'open beta nel 2022 aveva ottenuto numeri entusiasmanti, dimostrando che il titolo pubblicato da Warner Bros. poteva diventare davvero un'alternativa credibile a Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon), se gestito con la giusta attenzione.

Attenzione che, purtroppo, è venuta a mancare tra un netcode problematico, una gestione dei personaggi altamente discutibile e, soprattutto, con microtransazioni sempre più aggressive.

Una delle lamentele più comuni dei fan era infatti l'impossibilità di poter ottenere Gleamium, le valute di gioco necessarie per acquistare skin e battle pass premium, con regolari sfide di gioco.

Nemmeno la versione a pagamento del battle pass offriva questo tipo di valute, a differenza di quanto fatto da competitor come il sempreverde Fortnite.

Ma le cose sembra siano destinate a cambiare con la versione completa: come segnalato anche da TheGamer, il sito ufficiale di MultiVersus si è aggiornato nelle scorse ore per informare i fan che i Gleamium potranno non solo essere acquistati, come già accadeva ovviamente nelle versioni Open Beta, ma si potranno sbloccare anche semplicemente giocando.

È plausibile immaginare che lo sblocco vero e proprio dovrebbe avvenire tramite il Battle Pass, considerando che proprio la loro assenza era una delle critiche più comuni durante la fase di test, ma si tratta di un'ottima notizia che potrebbe rappresentare un passo in avanti verso la giusta direzione.

I nuovi Gleamium di MultiVersus potranno essere sbloccati anche in-game, non solo acquistati.

Attendiamo ovviamente di saperne di più su quelle che saranno tutte— è pur sempre un free-to-play, dopo tutto — ma possiamo iniziare ad augurarci che gli sviluppatori e Warner Bros. abbiano imparato dai loro errori.

Nel caso abbiate già acquistato Gleamium, skin o uno dei pacchetti fondatore, niente panico: manterrete tutti i contenuti già sbloccati con il rilancio della versione completa.

È soprattutto per questo motivo che erano stati negati i rimborsi dopo la chiusura dello scorso anno.