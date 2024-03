MultiVersus sta per rinascere, ma i fan hanno già una lamentela

MultiVersus tornerà ufficialmente online a maggio, questa volta con un lancio completo che farà dimenticare i problemi dell'Early Access.

Il titolo, nato come "rivale" di Super Smash Bros. (i cui ultimi capitoli trovate su Amazon) era fallito clamorosamente, sebbene ora sia pronto a una seconda opportunità.

MultiVersus tornerà tra noi il prossimo 28 maggio 2024, sperando che questa volta le cose vadano per il verso giusto. O quasi.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sembra che i giocatori abbiano già una lamentela specifica, rivolta alle dimensioni dei personaggi.

MultiVersus ha ingrandito la maggior parte dei combattenti del roster per il suo imminente rilancio, e i fan sono un po' perplessi dalla cosa.

Il trailer di rilancio ha infatti mostrato alcuni dei cambiamenti apportati al gioco, dai miglioramenti grafici ai nuovi attacchi per ogni personaggio.

Uno dei cambiamenti mostrati nel video che non è andato giù a molti è la nuova dimensione dei personaggi.

Come si può intuire dal trailer, molti dei combattenti del roster sono stati resi fisicamente più grandi rispetto alla versione beta del gioco, il che è forse più evidente con personaggi come Black Adam, Marvin e Garnet.

Sebbene all'inizio alcuni fan abbiano pensato che si trattasse solo di un trucco visivo e che non fosse stato cambiato nulla, la notizia è stata poi confermata dal community manager di MultiVersus, Tyrell Coleman, su X, il quale ha affermato che sperava che i fan avessero notato le modifiche alle dimensioni dei personaggi e alle angolazioni della telecamera nel filmato.

Non è chiaro il motivo di questo cambiamento, ma si presume che serva a ridurre le lamentele per il fatto che a volte i combattenti sono difficili da individuare in tutto il caos di MultiVersus.

Se così fosse, si potrebbe pensare che la modifica sia da accogliere positivamente, ma sembra che per alcuni giocatori sia un po' troppo.

Nei commenti, qualcuno definisce "fuori luogo" le nuove dimensioni e un altro sottolinea che sono un po' troppo grandi. Alcuni giocatori hanno però dichiarato di apprezzare il cambiamento e di ritenere che faccia risaltare maggiormente i personaggi, ma sembra proprio che questi siano la minoranza.

Ricordiamo che il titolo ha chiuso i battenti senza preavviso, lasciando gli utenti con il proverbiale pugno di mosche in mano.

MultiVersus sarà disponibile sulle stesse piattaforme di prima quando tornerà, ossia su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Se volete recuperare il nostro provato, cliccate qui.