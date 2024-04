Il prossimo crossover di MultiVersus non è quello che immaginate

MultiVersus si sta preparando per il suo grande rilancio a maggio, ma prima che i vari personaggi di proprietà della Warner Bros. come Batman, Velma e Bugs Bunny si sfidino ancora una volta a colpi di piattaforme, si affronteranno in una partita di hockey nella vita reale.

Il titolo, nato come "rivale" di Super Smash Bros. (i cui ultimi capitoli trovate su Amazon) spesso ha detto sì a crossover di vario genere.

MultiVersus tornerà tra noi il prossimo 28 maggio 2024, e solo allora vedremo di che pasta è fatto.

Ora, come riportato anche da GameSpot, il 14 aprile prossimo TNT Sports, NHL e Warner Bros. Games collaboreranno per trasformare una partita tra i Colorado Avalanche e i Las Vegas Golden Knights in una partita di hockey MultiVersus, utilizzando tecnologie di tracciamento per sovrapporre personaggi come Superman, Shaggy e Finn all'azione reale durante la trasmissione.

Alcuni giocatori della NHL, come Nathan MacKinnon degli Avalanche e Jack Eichel dei Golden Knights, riceveranno anche degli avatar speciali in stile MultiVersus, in modo da sembrare che stiano giocando al fianco dei vari personaggi del gioco.

Il MultiVersus NHL Face-Off andrà in onda esclusivamente su truTV e sull'applicazione Max (per il pubblico statunitense).

Per tutto il tempo, Taz farà da commentatore. Un sorteggio per la selezione della squadra dei personaggi MultiVersus andrà in onda durante il servizio post-partita di TNT su Buffalo Sabres e Detroit Red Wings il 7 aprile.

La stessa pista di ghiaccio si trasformerà nel corso della partita, assumendo l'aspetto di vari stadi di MultiVersus, tra cui il campo di Space Jam e il Tree Fort di Adventure Time.

A rendere possibile il MultiVersus NHL Face-Off sono due diverse tecnologie di tracciamento utilizzate all'unisono per creare la presentazione animata.

NHL EDGE fornisce il tracciamento del disco e dei giocatori, mentre il software di tracciamento ottico Hawk-Eye Innovation genera i movimenti dei personaggi basandosi sui movimenti reali dei giocatori NHL partecipanti.

Non è la prima volta che la NHL cerca di rendere una delle sue trasmissioni simile a un videogioco. L'anno scorso, una partita tra i Washington Capitals e i New York Rangers è stata trasformata per presentare i personaggi della serie animata Disney Big City Greens in modo simile a quello dell'imminente crossover MultiVersus.

Del resto, il gioco ha anche ingrandito la maggior parte dei combattenti del roster per il suo imminente rilancio, e i fan sono un po' perplessi dalla cosa.

MultiVersus sarà disponibile sulle stesse piattaforme di prima quando tornerà, ossia su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Se volete recuperare il nostro provato, cliccate qui.