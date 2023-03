MultiVersus chiude fino al 2024, ma niente rimborsi

Dopo essersi affermato per un bel periodo, MultiVersus è decisamente arrivato alla fine dopo l’ultima scelta di Warner Bros, che ha deciso di chiuderlo fino al 2024.

Il picchiaduro di Warner Bros voleva imporsi su Super Smash Bros Ultimate, che trovate su Amazon, e nel tempo si era ritagliato un suo spazio molto importante.

Come spesso accade giochi del genere vivono di alti e bassi, e questi ultimi erano arrivati per MultiVersus che aveva cominciato a registrare un calo di utenti notevole.

Tanto che tutti si aspettavano che sarebbe arrivata la fine molto presto, vista la fuga notevole di giocatori dell’ultimo periodo.

Certo era difficile aspettarsi una scelta del genere da parte di Warner Bros, che ha deciso di chiudere MultiVersus… per poi pubblicare la versione definitiva nel 2024.

Come riporta VGC, Warner Bros e Player First Games hanno annunciato che la beta aperta di MultiVersus verrà messa offline tra 90 giorni.

In un messaggio pubblicato poco fa, il co-fondatore e game director di Player First Games, Tony Huynh, ha dichiarato che lo studio prevede di pubblicare la versione definitiva del gioco nel 2024.

I giocatori avranno un accesso offline limitato alle partite locali e alla sala di allenamento del gioco, inclusi i loro personaggi e oggetti cosmetici all’interno di queste modalità, che verranno trasferite al gioco completo il prossimo anno.

MVPs, thank you for the support during Open Beta! The feedback and inspiration has been amazing. Open Beta will close on June 25 as we prepare for full launch in early 2024. #MultiVersus will be back better than ever with new content, features, modes & more when we return. pic.twitter.com/6NOCMRDBrp

— MultiVersus (@multiversus) March 27, 2023