Morto Mike Nash: era il creature designer di Horizon: Zero Dawn

In queste ore si è diffusa la notizia di una triste scomparsa nel mondo della programmazione, la quale tocca da vicino anche l’universo dei videogiochi: Michael Andrew Nash, noto creature designer che ha lavorato a stretto contatto anche con Guerrilla Games, è purtroppo venuto a mancare nelle scorse ore.

Nash ha contribuito alla creazione delle ben note creature meccaniche di Horizon: Zero Dawn, il titolo open world uscito su console PlayStation 4 alcuni anni fa (per poi approdare successivamente anche su PC).

All’interno del suo profilo personale su Artstation è possibile ammirare alcune delle splendide opere di Mike, mentre poco sotto trovate alcuni degli artwork specifici realizzati proprio per Horizon (via ResetEra):

Credits by Guerrilla.

Poco sotto, invece, alcuni modelli realizzati per Call of Duty:

Credits by Mike Nash.

La redazione di SpazioGames si unisce al cordoglio per la scomparsa del talentuoso Mike Nash. Senza il suo contributo, Horizon: Zero Dawn non avrebbe certamente fatto breccia nel cuore dei giocatori come invece è accaduto sin dal lancio del titolo nei negozi.

Ricordiamo che alcuni giorni fa Guerrilla Games ha annunciato che ridurrà il numero di update e la loro frequenza sulla versione PC di Zero Dawn per lasciare spazio allo sviluppo di Horizon: Forbidden West, il sequel ufficiale delle avventure di Aloy in uscita su PS4 e PS5 nei prossimi mesi.

Horizon Forbidden West è in uscita nel corso del 2021, orientativamente per la seconda metà dell’anno, sebbene al momento Sony non si sia ancora espressa ufficialmente al riguardo (novità dovrebbero arrivare già nelle prossime settimane).

Il lancio del gioco è atteso non soltanto per console PlayStation 5 ma anche per la “vecchia” PS4, confermando quindi la natura cross-gen del titolo. Horizon: Zero Dawn è invece disponibile da tempo su PS4 e PC.