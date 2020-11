Gran Turismo 7, Ratchet e Clank, Returnal e Horizon 2 cambiano le loro finestre di lancio su PS5

Dopo il lancio di PS5, previsto per il prossimo 19 novembre in Europa, c’è molta attesa circa i titoli next-gen che invaderanno gli scaffali dei negozi, molti dei quali previsti in esclusiva sulla nuova piattaforma Sony.

Ora, l’insider Nibel ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il nuovo trailer dedicato a PlayStation 5 chiamato “New World to Explore”.

Il video, mostrato lo scorso 5 novembre, sembra però nascondere un chiaro indizio circa le finestre di lancio di quattro, attesissimi titoli in uscita nei prossimi mesi.

Stiamo parlando di Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e infine Horizon: Forbidden West.

Da ciò che è possibile intuire da uno screen, Gran Turismo 7, il nuovo Ratchet & Clank e Returnal sono stati anticipati alla prima metà del 2021, mentre il sequel di Horizon è stato spostato alla seconda metà del prossimo anno.

Si tratta in ogni caso di finestre di lancio piuttosto generiche, visto che Sony non ha ancora diffuso le date di uscita esatte dei titoli in questione.

Per quanto riguarda G7, in ogni caso, ricordiamo che già alcuni giorni fa una nuova pubblicità PlayStation sembrava aver anticipato il periodo di lancio, parlando infatti proprio di “prima metà del 2021” per il debutto del racing game su console PlayStation 5 (notizia che trova quindi ora una seconda conferma). Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Leggi anche: il DualSense è smontabile? A quanto pare è proprio così.

Se volete scoprire tutto ciò che sappiamo su PlayStation 5, date un’occhiata al nostro ricchissimo unboxing della console pubblicato solo pochi giorni fa ovviamente sulle pagine di SpazioGames!

PS5 arriverà ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni differenti: una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc (a 499,99 euro) e una seconda Only Digital priva del lettore per i giochi retail (a 399,99 euro).