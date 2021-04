Mortal Kombat, il cast: questo film è una ricompensa per i fan

Warner Bros. sta facendo molto sul serio per il nuovo film di Mortal Kombat, la celebre (e brutale) saga videoludica che vedrà quest’anno l’arrivo di un nuovo adattamento cinematografico. A dimostrarlo, dopo i video e le informazioni promozionali delle scorse settimane, c’è una nuova featurette che ci porta dietro le quinte della pellicola, dove possiamo vedere da vicino tutti i protagonisti e i loro interpreti.

Il parere di tutti è unanime: questo film vuole rappresentare davvero il mondo di Mortal Kombat ed essere una sorta di «ricompensa per i fan» che amano l’universo della saga di Netherl Realm. Vi proponiamo il video direttamente di seguito, anche se per il momento non è ancora disponibile localizzato in italiano.

Vi ricordiamo che ad ora non sappiamo ancora quando Mortal Kombat farà il suo debutto ufficiale in Italia: considerando che le sale cinematografiche sono ancora chiuse, è plausibile aspettarsi che possa farlo solo in home cinema e sui servizi on demand, ma vedremo come riuscirà a muoversi Warner Bros.. Nel frattempo, sappiamo che il lungometraggio ha subito uno slittamento sul mercato statunitense, per evitare scomode sovrapposizioni con altre uscite: l’appuntamento è ora fissato per il 23 aprile.

Il film, che propone un roster pescato a piene mani dal videogioco – da Sub-Zero a Sonya – racconterà le vicende di Cole Young. Abituato a combattere per denaro, l’uomo non sa perché l’imperatore Shang Tung gli abbia messo alle costole proprio Sub-Zero. Determinato a scoprire la verità, dovrà affrontare dei kombattimenti mortali, come da tradizione per la saga.

Nelle scorse settimane il regista non ha nascosto l’ambizione di Mortal Kombat di affermarsi come il miglior film mai tratto da un videogioco, ammettendo anche di avere tra le sue fonti di ispirazione nientemeno che le trasposizioni al cinema de Il Signore degli Anelli.

In attesa di scoprire se riuscirà a coronare o no le sue ambizioni, nel cast troviamo Chin Han come Shang Tsung, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Tadanobu Asano come Raiden, Sisi Stringer come Mileena, Ludi Lin come Liu Kang, Joe Taslim come Sub-Zero e Josh Lawson come Kano; e, ancora, Jessica McNamee sarà Sonya, Lewis Tan sarà Cole Young e Max Huang sarà Kung Lao.