Mortal Kombat sarà il miglior film tratto da un videogioco? Il regista lo lascia intendere

Lo scorso febbraio, Mortal Kombat – Il film ha ricevuto il primo trailer ufficiale, in grado di farci capire la portata del nuovo progetto live action dedicato alla saga di picchiaduro più truculenta di sempre.

Ora, durante una visita sul set della pellicola, Comicbook.com ha avuto modo di parlare con il regista Simon McQuoid, il quale ha spiegato specificamente perché pensa che il franchise di MK sia così popolare tra i giocatori e per quale ragione bisogna portare loro “rispetto” con un film a lui dedicato.

«Mortal Kombat per me è molto popolar proprio per via dei personaggi» , ha rivelato McQuoid, il quale ha poi proseguito, aggiungendo:

Poco più basso, infine, trovate quattro nuovi scatti dietro le quinte del film:

Warner Bros Pictures shared some Behind The Scenes photos from ‘MORTAL KOMBAT’

It’s refreshing to see that #MortalKombatMovie is gonna use actual sets instead of green screens! Each set looks like a Mortal Kombat arena!

Mortal Kombat fights in theaters & on HBO Max on April 16! pic.twitter.com/7n4uVXvM4T

— strangernewfilms 🎬 (@strangernewfilm) March 3, 2021