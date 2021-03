Mortal Kombat, il film è stato rinviato (ma in Italia?)

Mortal Kombat – Il film, dopo il primo trailer ufficiale, ha sicuramente convinto gran parte dei fan della saga di picchiaduro, in attesa di questo nuovo progetto live action dedicato alla serie più violenta di sempre.

Il film uscirà nelle sale e su HBO Max il 23 aprile prossimo, ossia una settimana dopo la data di uscita originariamente prevista per il 16 dello stesso mese (via CB).

Il ritardo è stato comunicato senza alcuna motivazione ufficiale al seguito, sebbene sembra molto probabile che la scelta sia stata decisa per dare spazio ad altri progetti Warner Bros. come Godzilla vs Kong e Zack Snyder’s Justice League.

I due film sopra citati avrebbero così un po’ di tempo extra per “respirare” ulteriormente, evitando quindi a Warner di accavallare troppe uscite. Ma non solo: la riapertura dei cinema a New York e in gran parte della California darà modo al film di incassare più soldi al botteghino.

E in Italia? Al momento in cui scriviamo, non sembrano esserci conferme circa l’uscita simultanea del film di Mortal Kombat sia nel mercato americano che in quello nostrano. Come saprete, i cinema italiani sono ancora chiusi causa pandemia, ed è quindi improbabile – per non dire impossibile – che possano riaprire a fine aprile.

La sorte del film potrebbe essere quindi la stessa di Zack Snyder’s Justice League, ossia quella di uscire solo in streaming su Sky Cinema Uno e Now Tv (in streaming on demand). Al momento, non ci è giunta nessuna comunicazione ufficiale da parte di Warner Bros. Italia: vi terremo aggiornati non appena vi saranno novità in merito.

Ricordiamo anche che alcuni giorni fa il produttore Todd Garner ha dichiarato che i creatori della pellicola di Mortal Kombat hanno attinto da alcuni concetti base della trilogia de Il Signore degli Anelli.

La sinossi del film recita: «Mortal Kombat segue le vicende del lottatore Cole Young: l’uomo è abituato a combattere per soldi ed è all’oscuro delle sue origini e del motivo per cui l’Imperatore dell’Outworld – Shang Tsung – abbia inviato il suo guerriero più forte e spietato, noto come Sub-Zero, a dargli la caccia.»

Nel cast troviamo Ludi Lin, Mehcad Brooks, Joe Taslim, Jessica McNamee, Josh Lawson, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Chin Han e Sisi Stringer.