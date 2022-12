Mortal Kombat 12 o Injustice 3 arriva nel 2023, è ufficiale: sarà annunciato «presto»

Dopo le anticipazioni ufficiali arrivate nelle scorse settimane, il director e co-creatore delle serie Ed Boon ha voluto fare nuovi importanti annunci sul proprio profilo Twitter: uno tra Mortal Kombat 12 o Injustice 3 dovrebbe davvero essere il prossimo picchiaduro in arrivo da NetherRealm Studios.

Sembra inoltre che il lancio del prossimo episodio della saga di picchiaduro più “mortale” al mondo (trovate MK 11 Ultimate in offerta su Amazon) o del prossimo picchiaduro con eroi e villain DC non dovrebbe essere molto distante, dato che il director avrebbe già annunciato il lancio per il prossimo anno con un post scherzoso.

Ricordiamo infatti che entrambi i progetti sono stati già annunciati in lavorazione, anche se il co-creatore di entrambe le serie è rimasto molto vago su quale sarà il prossimo progetto in arrivo.

Il director ha infatti risposto a molte domande dei fan sul proprio account Twitter ufficiale, svelando più di una importante novità sui prossimi capitoli delle celebri saghe picchiaduro (via GamingBolt).

Ed Boon ha infatti svelato che il reveal del prossimo progetto di NetherRealm «probabilmente» sarà svelato presto: con «presto» si intende un arco temporale di circa 6 mesi. In altre parole, l’annuncio potrebbe arrivare entro giugno 2023.

Inoltre, il director ha risposto che «non dovrebbe rispondere» a chi gli domanda una finestra di lancio, aggiungendo però scherzosamente un «23» all’interno dello stesso messaggio. Di conseguenza, salvo rinvii ufficiali, il prossimo picchiaduro dovrebbe arrivare già nel 2023.

Likely. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

I really shouldn't 23-answer that. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

Che sia o meno il prossimo gioco in uscita, Ed Boon ha anche anticipato una novità molto interessante: il director ha infatti svelato che il supporto di Mortal Kombat 11 — criticato da alcuni fan — è stato in realtà il periodo più longevo con cui il team ha scelto di supportare un gioco. Pur tenendo conto di questo, è stato annunciato che il supporto per il loro prossimo gioco dovrebbe essere «ancora più lungo».

MK11 support was the longest we supported a game. Next game should be even longer. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

A questo punto i fan possono solo iniziare a contare i giorni sul proprio calendario e attendere ulteriori informazioni ufficiali: nei prossimi mesi dovremmo finalmente scoprire se sarà Injustice 3 o Mortal Kombat 12 il prossimo picchiaduro in arrivo dallo studio. Vi terremo prontamente aggiornati non appena riceveremo ulteriori novità sul loro sviluppo.

Al momento non abbiamo modo di sapere davvero quale sarà il nuovo progetto, dato che il director ha lanciato indizi in entrambe le direzioni: Mortal Kombat 12 avrà un roster più curato e vedrà il ritorno di alcuni personaggi “dimenticati”, mentre Injustice 3 sembrerebbe pronto ad accogliere Raven, una delle combattenti più amate del primo capitolo.