Injustice 3 sarebbe pronto per uno dei ritorni più attesi dai fan

Nelle scorse ore è stato confermato ufficialmente il possibile arrivo di Injustice 3, la celebre saga picchiaduro dagli autori di Mortal Kombat che vede scontrarsi tra loro i più celebri eroi e villain dell’universo DC Comics.

Dopo 5 anni dall’uscita del secondo capitolo (trovate la Legendary Edition in sconto su Amazon) potrebbe dunque essere più vicino del previsto il momento di tornare a vedere questa amata saga in azione.

La conferma è arrivata direttamente da Ed Boon durante una insolita sessione Q&A tenuta sul suo profilo Twitter, durante la quale ha svelato che il prossimo gioco di NetherRealm sarà sicuramente uno tra Mortal Kombat 12 e Injustice 3, confermandone di fatto l’esistenza.

L’occasione è stata sfruttata dunque dai fan per fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le novità del terzo capitolo, incluso anche il possibile ritorno di una delle più grandi assenze del secondo episodio: stiamo parlando di Raven — o Corvina — dei Titans, tra i personaggi più importanti durante gli eventi del primo Injustice.

Come riportato da Game Rant, uno dei fan ha infatti chiesto al co-creatore di Mortal Kombat e Injustice se, dopo la conferma del terzo capitolo, ci fossero effettivamente possibilità di rivedere Raven tra i personaggi giocabili.

Ed Boon ha risposto senza nascondere tutto il proprio entusiasmo di fronte all’idea, sottolineando che se la cosa dipenderà da lui allora Raven tornerà sicuramente a far parte del roster di Injustice 3.

If I have anything to say about it. YES.

— Ed Boon (@noobde) November 20, 2022