Monster Hunter Rise arriverà anche su PC (ma non subito)

Monster Hunter Rise arriverà ufficialmente anche su PC. A confermarlo è stata nientemeno che Capcom che, ai microfoni dei colleghi giapponesi del sito IGN, ha fatto sapere che i lavori sono attualmente in corso per ottimizzare il gioco anche su computer, quindi la release è tutt’altro che dietro l’angolo – rispetto all’imminente debutto su Switch di fine marzo.

Ryozo Tsujimoto, producer del gioco, ha dichiarato:

Abbiamo ricevuto tantissime richieste per una versione PC di Monster Hunter Rise, soprattutto dai giocatori d’oltreoceano, motivo per cui abbiamo deciso di svilupparne una. Il nostro obiettivo è farla uscire a inizio 2022. È ancora in lavorazione, quindi vorrei diffondere ulteriori informazioni quando sarà venuto il momento.

Monster Hunter Rise sarà anche su PC

Per ora, quindi, non ci sono dettagli significativi, a parte il fatto che dovrebbe arrivare a circa un anno di distanza rispetto al debutto su Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che proprio questa mattina abbiamo proposto sulle nostre pagine la nuova anteprima del gioco a cura di Valentino, che ha potuto vedere diverse sequenze di gameplay commentate dagli sviluppatori. In precedenza avevamo messo le mani in anticipo sulla demo, che aveva permesso di misurarsi per la prima volta con il nuovo mondo di caccia firmato da Capcom.