Modern Warfare 2, brutta notizia per il prezzo delle versioni old-gen

Durante la serata di ieri è stato rivelato il primo ed emozionante trailer di Call of Duty Modern Warfare 2, rifacimento del grande classico del genere.

Il sequel del primo Modern Warfare (che potete acquistare in offerta su Amazon) è sicuramente uno dei titoli più attesi durante la stagione autunnale.

Lo sviluppatore Infinity Ward ha infatti divulgato le prime immagini ed informazioni del prossimo capitolo atteso per il 28 ottobre 2022.

Senza contare che anche Warzone 2.0 è in dirittura d’arrivo, con il suo carico di novità davvero niente male per tutti gli amanti del battle royale di COD. Ora, però, arriva una notizia non proprio piacevole per chi attende MW2 in versione last-gen.

Come riportato anche da Eurogamer.net, dopo il reveal del trailer di Call of Duty Modern Warfare 2 di ieri sera, i fan del più grande franchise di Activision sono rimasti basiti dopo aver scoperto che l’editore ha aumentato il prezzo delle versioni per PS4 e Xbox One.

Preordinare il gioco per le due “vecchie” console costerà in digitale ai giocatori inglesi 69,99 sterline, ossia circa 80 euro: si tratta, di fatto, di un aumento di ben 10 sterline rispetto al prezzo richiesto per l’ultimo titolo del franchise, COD Vanguard.

L’aumento di prezzo si spiega con il fatto che i giocatori sono ora spinti ad acquistare il Cross-Gen Bundle, che include sia la versione last-gen che quella current-gen del gioco.

I titoli precedenti, tra cui Black Ops Cold War e Vanguard, includevano una versione last-gen standalone a un costo ridotto.

L’unica altra versione disponibile per Modern Warfare 2 è la Vault Edition al prezzo di 99,99€, che include il Battle Pass per una stagione, oltre ad alcuni cosmetici.

Oltre che su PC via Steam, Modern Warfare 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Restando in tema, un leak potrebbe aver svelato l’imminente ritorno di Verdansk, la storica mappa di Call of Duty Warzone, ma in una versione inaspettata.