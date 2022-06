Call of Duty Warzone 2.0 sarà una vera rivoluzione per i battle royale

Dopo l’annuncio di Modern Warfare 2, Activision Blizzard ha svelato il periodo di uscita di Call of Duty Warzone 2.0, nuova edizione del celebre battle royale.

Oltre al sequel del primo Modern Warfare (che potete acquistare in offerta su Amazon) i fan di COD saranno contenti di lanciarsi in altre battaglie multigiocatore davvero molto presto.

La nuova iterazione dell’ormai celebre free-to-play sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Battle.net e Steam) entro la fine del 2022 e poco dopo il lancio di Modern Warfare 2.

Activision ha in ogni caso reso note le primissime informazioni del nuovo Warzone, lasciando intendere che i fan metteranno mano a qualcosa di realmente differente rispetto al passato (via Polygon).

Il publisher ha in ogni caso anche confermato che la nuova versione del battle royale sarà completamente slegata dal primo Warzone, il quale non cesserà di esistere.

Ma non solo: Infinity Ward ha dichiarato anche che Call of Duty Warzone 2.0 sarà un’estensione di Modern Warfare 2, con cui condividerà lo stesso universo narrativo, incluso il nuovo motore grafico e una modalità sandbox mai vista prima.

Ciò significa che gli attuali giocatori di Warzone potranno continuare ad accedere ai loro account e a utilizzare le armi e gli oggetti di quel gioco, ma che nessun oggetto da quell’inventario verrà trasferito nel sequel.

Questo dovrebbe dare ai giocatori un nuovo inizio per il nuovo gioco e permettere di passare tutto in modo pulito al nuovo motore di gioco di Modern Warfare 2, che sarà il motore di tutti i giochi di Call of Duty per il prossimo futuro.

La versione 2.0 di Warzone sarà disponibile non solo per console current-gen bensì anche anche per PS4 e Xbox One, oltre che per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Restando più o meno in tema, il processo per l’acquisizione di Activision Blizzard da parte del gruppo Xbox sta proseguendo abbastanza bene, anche se Wall Street sembra pronta a scommettere contro la riuscita dell’affare.