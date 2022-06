Modern Warfare 2, il trailer mostra il sequel che i fan meritano

La prossima missione per la Task Force 141 è stata finalmente rivelata nel primo trailer di Call of Duty Modern Warfare 2.

Il publisher aveva già avuto modo di confermare che era in arrivo un sequel del primo Modern Warfare (che potete acquistare in offerta su Amazon).

Lo sviluppatore Infinity Ward aveva pubblicato giorni fa il primo trailer, insieme ad alcune informazioni sul prossimo capitolo atteso per il 28 ottobre prossimo.

Ora, come riportato anche da Polygon, MW2 si mostra in tutto il suo splendore, con un bel po’ di informazioni aggiuntive su ciò che ci aspetterà.

La campagna del gioco seguirà la Task For 141, con elementi come Price, Soap, Gaz e Ghost visti nel gioco precedente, uniti nel tentativo di fermare una minaccia ostile agli Stati Uniti.

Naturalmente, Modern Warfare 2 includerà anche il multiplayer classico, con una varietà di mappe e modalità. Infinity Ward pubblicherà anche un seguito del battle royale Warzone di Call of Duty nel corso di quest’anno, dopo l’uscita di Modern Warfare 2.

Poco sotto, il trailer ufficiale del nuovo capitolo, della durata di poco più di un minuto:

Ma non solo: Modern Warfare 2 sarà anche il primo capitolo di Call of Duty costruito sul nuovo motore grafico, su cui si baseranno tutti i nuovi giochi che usciranno in futuro.

Tutti e tre gli sviluppatori principali della serie (Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games) hanno contribuito alla creazione del nuovo motore per garantire l’unicità dei loro prodotti.

Oltre che su PC via Steam, Modern Warfare 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Nel frattempo, come sta proseguendo il processo per l’acquisizione di Activision Blizzard da parte del gruppo Xbox? Bene, anche se Wall Street sembra pronta a scommettere contro la riuscita dell’affare.

Ma non solo: di recente è stata ufficializzata anche la versione PC di Diablo Immortal, con cross-play e data di lancio.