Call of Duty Warzone, spuntano conferme sul ritorno di Verdansk (ma non è come pensate)

Verdansk non è mai stata realmente dimenticata dai fan di Call of Duty Warzone: la storica mappa del battle royale di Activision è rimasta nel cuore della community, che ancora oggi si auspica un suo possibile ritorno nel free-to-play.

In seguito ai molteplici aggiornamenti del titolo, realizzati per uniformarsi al lancio di nuovi capitoli come COD Vanguard (potete acquistarlo in offerta su Amazon), gli sviluppatori avevano infatti deciso di fare un vero e proprio taglio col passato, introducendo una nuova ambiziosa mappa.

Il team non ha però mai nascosto la sua intenzione di voler reintrodurre Verdansk, ma che ciò sarà possibile soltanto quando gli sviluppatori troveranno un modo per impedire di riscaricare tutto il gioco.

In attesa che ciò sia effettivamente possibile nell’esperienza completa di gioco, un leak potrebbe aver svelato in anticipo l’imminente ritorno della storica mappa nel battle royale, sebbene unicamente nella già annunciata versione mobile del titolo.

L’insider CoD Perseus (via Dexerto) ha infatti condiviso sul suo profilo social numerosi screenshot e video relativi alla versione mobile di Call of Duty Warzone, che mostrano nel dettaglio proprio il ritorno di Verdansk sugli smartphone.

Tuttavia, Activision è intervenuta prontamente per far rimuovere tutti i contenuti in base alle violazioni sul copyright: il materiale sta però venendo caricato nuovamente sui social network da altri utenti, come un video che potrete visualizzare al seguente link.

Call of Duty Warzone Mobile, al momento conosciuto con il nome in codice Project Aurora, dovrebbe dunque offrire un’esperienza familiare per i veterani del battle royale, svelando non solo tanti celebri punti di interesse ma anche il ritorno del Gulag.

Naturalmente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di un eventuale annuncio ufficiale: se il leak dovesse essere confermato, i fan nostalgici di Verdansk potranno dunque allenarsi sul capitolo per smartphone, in attesa che questa storica mappa possa fare il suo ritorno anche su console e PC.

Per il momento, non sembrerebbe essere stato previsto un annuncio nemmeno per l’imminente COD Warzone 2: un leak avrebbe infatti già svelato la nuova mappa completa.