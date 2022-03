I migliori papà nei videogiochi | La classifica

Sabato 19 marzo 2022 sarà il giorno della Festa del Papà, festa che molti anche qui in Italia sentono propria: la prima in assoluto risale infatti al lontano 19 giugno del 1910, e si celebra il giorno dedicato a San Giuseppe nei Paesi a tradizione cattolica, compresa quindi la nostra cara penisola.

Noi di SpazioGames abbiamo quindi deciso di omaggiare la festa in questione elencandovi i migliori papà dei videogiochi, in una classifica in grado di ricordare – e ricordarci – alcune delle più importanti figure paterne mai raccontate nel medium videoludico.

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler

dai giochi citati. Se non li avete terminati, vi raccomandiamo

di interrompere adesso la lettura.

7) Emile Chaillon – Valiant Hearts The Great War

Iniziamo la nostra classifica con un personaggio forse non troppo noto ai più, ma non per questo meno incisivo e a suo modo memorabile: Emile è un contadino francese costretto a vivere il dramma della Prima Guerra Mondiale. Il 16 aprile 1917 decide di uccidere in un impeto di rabbia un arrogante ufficiale del suo esercito, per poi essere condannato a morte dalla corte marziale per la sua azione considerata avventata e disonorevole. Chiunque abbia giocato Valiant Hearts The Great War di Ubisoft ricorderà senz’altro la lettera che Emile scrive di suo pugno a sua figlia Marie poco prima di essere ucciso, una missiva in cui l’uomo riversa i drammi di una guerra che non sente sua, specificando di aver mantenuto intatto il suo onore combattendo per il suo paese e per la libertà.

Emile chiude la drammatica lettera augurando alla sua famiglia tutta la felicità possibile, chiedendo espressamente a Marie di ricordarlo con affetto: «Ricordami nelle tue preghiere. Il tuo papà. Per sempre». Emile viene fucilato e sepolto in tomba sita in una collina ricoperta di croci di legno, lasciando così un segno indelebile nel cuore del giocatore, straziato da una vicenda fin troppo attuale.

6) Ethan Mars – Heavy Rain

Altra figura paterna in grado di lasciare il segno, Ethan Mars è apparso solamente in Heavy Rain, avventura cinematica ad alto tasso emozionale sviluppata dallo studio francese Quantic Dream: Ethan è padre di due bambini, sebbene durante il prologo del gioco il protagonista vede morire il piccolo di nome Jason davanti a un centro commerciale. Nonostante il dolore dell’uomo sia già di per sé straziante, a peggiorare la situazione ci pensa il rapimento del secondogenito da parte di un uomo misterioso, un evento che spingerà Ethan a tentare il tutto per tutto pur di salvare il figlio.

Nonostante in Heavy Rain la figura di Ethan Mars appaia spesso e volentieri come quella di un uomo distrutto emotivamente e sul punto di crollare, la forza di volontà – unita all’incapacità di non perdere del tutto la speranza – faranno sì che il giocatore leghi giocoforza con il protagonista, attraverso una serie di eventi in grado di mostrare con forza e a chiare lettere fino a che punto può arrivare un padre per salvare la vita del proprio figlio.

5) Lee Everett – The Walking Dead

Lee Everett di The Walking Dead, il gioco a cura di Telltale Games, è sicuramente uno dei “papà” migliori mai visti in un videogioco uscito negli ultimi tempi. Nonostante non sia, di fatto, il padre biologico di Clementine (ossia la protagonista del gioco), Lee riesce da subito a dimostrare tutto l’affetto e l’aiuto che ci si aspetterebbe di trovare da un genitore. L’uomo viene descritto come un ex professore universitario, condannato per aver ucciso un senatore dello Stato della Georgia. Lee incontra per puro caso la giovane Clementine dopo essere fuggito dall’auto della polizia che lo stava trasportando in galera, tanto che a seguito dei drammatici eventi tra i due nasce un rapporto padre-figlia del tutto inaspettato, visto che Lee diviene da subito per la piccola una figura paterna a tutto tondo.

Purtroppo, però, il viaggio di Lee e Clementine è destinato a finire nella maniera più tragica e straziante, visto che la ragazza ritrova un giorno l’uomo ferito gravemente dal morso di uno zombie, e quindi condannato inevitabilmente alla trasformazione in un morto vivente. Nonostante la fine ormai prossima, e con un ultimo scampolo di umanità, Lee riesce a donare a Clementine tutto l’amore di un papà verso la propria figlia, per un’ultima volta.

4) Jecht – Final Fantasy X

In questo caso, non parliamo di certo di un padre modello: Jecht è infatti uno dei personaggi più ambigui tra quelli presenti in Final Fantasy X, il gioco di ruolo targato Square divenuto con gli anni uno dei preferiti dai fan della saga di JRPG più famosa di sempre. Leggenda vivente nel blitzball a Zanarkand ma dotato di un carattere un bel po’ arrogante ed egocentrico, Jecht ha infatti letteralmente fatto a pezzi la sua carriera diventando un alcolista cronico e attirando in questo modo l’astio di suo figlio Tidus.

Vero anche che il passato di Jecht rivela invece un uomo dotato di grande coraggio e forza d’animo: l’uomo divenne infatti guardiano del futuro grande invocatore Braska assieme ad Auron, scegliendo addirittura di sacrificare la sua vita per salvare Spira dalla minaccia di Sin. Legato quindi a doppio filo al mostro che apparve per la prima volta fra Bevelle e Zanarkand alla fine della Guerra delle Macchine, Jecht è quindi sia uno degli antagonisti principali della vicenda di FFX, ma anche uno dei personaggi chiave in grado di smuovere Tidus a compiere il suo destino assieme a Yuna.

3) Kratos – God of War

Qui più che di un semplice padre, parliamo di una vera e propria leggenda: in God of War (il soft reboot uscito su PS4 nel 2018), vediamo l’ex Dio della Guerra Kratos nei panni di tutore di Atreus, figlio nato dalla sua seconda moglie Faye. Quest’ultima, prima di morire, ha insegnato al bambino l’alfabeto runico, oltre ad aver donato al marito la potente ascia Leviatano. Poco sorprendentemente, il rapporto tra Atreus e suo padre non è dei migliori, perlomeno in prima battuta: il ragazzo è infatti cresciuto con un padre inesistente, tanto che anche dopo la morte della madre (l’unica in grado di accudirlo e insegnargli i rudimenti del tiro con l’arco) le cose non sembravano essersi messe per il meglio tra i due.

Del resto, Atreus è un ragazzo sensibile, che non ama usare la violenza fine a se stessa ed è inoltre molto abile con le lingue, a differenza del nerboruto genitore, violento e decisamente poco propenso al dialogo. Kratos e il giovane si vedono però costretti a unire le loro forze, partendo alla volta della montagna di Midgard per disperdere le ceneri della donna, come da lei richiesto. Gli echi della guerra uniranno presto la coppia, in una battaglia che rafforzerà il loro legame in un modo mai visto prima e segnando di fatto un punto di svolta per il rapporto tra padre e figlio.

2) Harry Mason – Silent Hill

Uno dei padri più importanti della storia dei videogiochi è sicuramente il protagonista storico del primo e indimenticato Silent Hill: stiamo ovviamente parlando di Harry Mason. Scrittore e padre devoto, dimostra di avere coraggio da vendere quando è chiamato suo malgrado ad affrontare i pericoli per salvare sua figlia Cheryl nella città di Silent Hill. Dopo aver perso la moglie poco dopo il loro matrimonio, a Harry non è rimasto quindi che badare alla figlia trovata sul ciglio di una strada, decidendo quindi di trascorrere il resto della sua vita prendendosi cura di lei in ogni modo possibile e immaginabile (anche affrontando creature uscite dai più oscuri meandri dell’inferno).

Dopo aver cresciuto Heather (reincarnazione di Cheryl e Alessa Gillespie) per oltre dieci anni, gli eventi di Silent Hill 3 porteranno purtroppo a un epilogo piuttosto drammatico per la coppia padre-figlia: la giovane, dopo essere giunta finalmente a casa, trova il padre brutalmente ucciso da Claudia Wolf, una donna appartenente all’Ordine intenta a vendicarsi dell’uomo. Nonostante il finale assolutamente straziante, Harry Mason è senza dubbio uno dei protagonisti chiave all’interno della saga di survival horror Konami, nonché uno dei padri più coraggiosi che il mondo dei videogiochi abbia mai visto.

1) Joel Miller – The Last of Us

Forse, il personaggio che più di ogni altro incarna lo spirito paterno all’interno di un videogioco, con tutti i pro e i contro che questa descrizione porta con sé. Joel Miller, co-protagonista di The Last of Us e relativo sequel, è un uomo dal carattere rude, a tratti egoista, straziato dalla fine prematura della piccola Sarah poco dopo l’inizio dell’emergenza pandemica che avrebbe poi cambiato per sempre le sorti della razza umana, rendendo il mondo un luogo inospitale dove vige la legge del più forte. Joel è infatti mosso perennemente dalla rabbia, mentre quell’amore che sembrava aver sepolto per sempre viene risvegliato anni dopo dall’incontro con la giovane Ellie, una ragazza con cui l’uomo instaurerà un rapporto che va ben oltre la semplice amicizia tra due sopravvissuti.

Tra Joel ed Ellie inizia pian piano a crearsi un rapporto estremamente simile a quello che può nascere tra un padre e una figlia, questo mentre la coppia è chiamata a sopravvivere coi denti e con le unghie alle pericolose insidie di un mondo popolato da infetti e bande di criminali. Il loro amore si trasforma però in profonda amarezza nel momento in cui Joel, chiamato a scegliere tra la vita di Ellie e la sopravvivenza del genere umano (la ragazza è infatti l’unica chiave per poter sintetizzare un vaccino contro il Cordyceps), opta per la prima.

Quando la ragazza, anni dopo, viene a conoscenza del peccato di Joel (il quale ha sempre mentito su come siano davvero andate le cose), è ormai troppo tardi: l’uomo è infatti destinato a perdere la vita, ucciso dalla spietata Abby e dalla sua banda, in un impeto di vendetta. Ellie, tuttavia, non dimenticherà mai ciò che il suo “padre adottivo” le ha insegnato nel corso degli anni, pur non senza una nota di amarezza per la scelta di Joel, una scelta mossa solo ed esclusivamente dall’amore di un padre straziato dalla perdita di una figlia e desideroso a modo suo di non vederla morire tra le sue braccia una seconda volta.