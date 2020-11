Il Natale 2020 si avvicina e con lui si fanno ancora più ricche le quantità di offerte speciali relative a una valanga di accessori e oggetti per il gaming, specie ora che PS5 e Xbox Series X|S sono uscite anche in Europa. E visto che è ormai tempo di regali, pensare a un bel monitor di ultima generazione è sicuramente un’idea vincente!

I monitor pensati anche e soprattutto per i videogiochi next-gen sono infatti un regalo molto gradito, che farà la gioia di ogni videogiocatore (di tutte le età). Tenendo conto delle caratteristiche di ciascun pannello dall’attuale disponibilità di Amazon, abbiamo deciso di darvi una mano nella scelta, selezionando per voi i migliori monitor da regalare a Natale.

I migliori monitor gaming da regalare a Natale

LG 34WN650 Monitor 34″ UltraWide – Una scelta notevole

Il monitor 34 pollici UltraWide 21:9 di LG è sicuramente una scelta davvero molto interessante, specie per il prezzo davvero basso proposto in queste ore su Amazon: dotato di Wide Full HD 2560 x 1080, Flicker Safe, Anti Glare, HDR 400 (High Dynamic Range), 400 cd/m2 e un tempo di risposta di appena 5 ms, il pannello IPS regala una visione ottimale da qualsiasi angolazione, grazie anche a uno schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light) e uno speaker Stereo 14 Watt. Non mancano inoltre e porte HDMI, oltre a una porta Display e un’uscita jack audio.

» Clicca qui per acquistare LG 34WN650 Monitor 34″ UltraWide

Una delle scelte più efficaci ed efficienti per ogni gamer che si rispetti è il monitor Samsung C32JG51 da 32 pollici, forte di una risoluzione di 1920 x 1080 (FullHD), frequenza 144 Hz, tempo di risposta 4 ms, un pannello VA (curva 1800R), un display con porta 1.2, HDMI 2.0 e 1.4. Si tratta quindi di un monitor dalle linee eleganti, senza troppe pretese per chi vive in spazi di ridotte dimensioni ma in grado di non sacrificare affatto una resa a schermo davvero sorprendente.

» Clicca qui per acquistare Samsung Monitor C32JG51 32″

Il monitor da 27″ Philips 278E1A è sicuramente uno dei più efficienti per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo, grazie anche al display IPS che offre un angolo visuale ampio di 178/178 gradi. Troviamo anche il pannello UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) ottimo per la gestione di applicazioni professionali, oltre a un connettività ampia con 2 HDMI e display port. Il monitor ha anche delle casse audio integrate per una esperienza multimediale coinvolgente, oltre alla tecnologia Philips Flicker-Free e low blue mode regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

» Clicca qui per acquistare Philips 278E1A 27″

Altro pezzo forte della nostra selezione esclusiva, l’Acer ED270UPbiipx Monitor Curvo da 27″ offre immagini fluide e senza interruzioni, offrendo di fatto un esperienza gaming al top delle possibilità, grazie anche e soprattutto a uno schermo curvo con una rapidissima frequenza di aggiornamento a 165 Hz, con immagini fluide grazie al tempo di risposta di 1ms. Inoltre, il design curvo e ZeroFrame assicura un’ampia visualizzazione dello schermo grazie ai bordi ridotti al minimo e un gaming immersivo con rapido refresh rate a 165Hz. Il display offre una risoluzione WHQD 2560 x 1440 con tanto di Adaptive Sync, ossia la tecnologia che elimina i problemi di tearing dello schermo.

» Clicca qui per acquistare Acer ED270UPbiipx 27″

Il monitor LG 24ML600S da 24 pollici è sicuramente una scelta davvero ottima per chi vuole una qualità dell’immagine davvero impeccabile – grazie alla tecnologia dei pannelli LG – unita a un costo davvero molto basso. Una risoluzione FullHD 1920 x 1080, AntiGlare, Flicker Safe, incluso AMD FreeSync 75Hz, 250 cd/m2 e colore calibrato, il tutto offerto da un uannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione. Ma non solo: il monitor offre uno schermo Multitasking, ScreenSplit e uno speaker stereo 10 W, senza contare una connessione VGA, le due HDMI 1.4 e l’uscita jack audio.

» Clicca qui per acquistare LG 24ML600S 24“

Il monitor MSI Optix MAG272CQR da 27 pollici è un altro degli oggetti proposti a un prezzo davvero notevole su Amazon, complice anche le specifiche tecniche davvero niente male. Il prodotto offre Wqhd ad alta risoluzione – i titoli di gioco avranno un aspetto migliore, mostrando più dettagli – con una frequenza di aggiornamento 165hz e tempo di risposta di 1ms, per un’esperienza di gioco davvero fluida. Ma non solo: sarà possibile creare le impostazioni di visualizzazione ottimali per il tuo gioco, con dettagli accattivanti attraverso la regolazione del contrasto e delle ombre

» Clicca qui per acquistare MSI Optix MAG272CQR 27″

Il Samsung C27R502 è tra i migliori monitor curvi borderless attualmente in circolazione, nonché uno dei più venduti sulla piattaforma online di Amazon. Le sue specifiche tecniche, unite a un prezzo davvero concorrenziale, lo rendono una scelta niente male per chiunque è alla ricerca del meglio sul mercato. Parliamo infatti di un monitor da 27 pollici Full HD progettato per offrirti un’esperienza di intrattenimento immersiva e coinvolgente. Con un rapporto di contrasto pari a 3000:1, il monitor offre immagini nitide e definite anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie anche alla tecnologia AMD Radeon FreeSync, che, sincronizzando la frequenza di aggiornamento in funzione della scheda grafica, offre scene d’azione altamente reattive e fluide.

» Clicca qui per acquistare Samsung C27R502 Monitor Curvo 27″

Alziamo un po’ l’asticella con un pezzo davvero molto performante ed efficiente, proposto a un prezzo davvero niente male su Amazon. Il monitor LG 27GL83A UltraGear da 27 pollici è un oggetto dotato di un look all’avanguardia e delle specifiche tecniche realmente sorprendenti. Parliamo di un QuadHD 2560 x 1440, Flicker Safe, Anti Glare con HDR 10 (High Dynamic Range), 350 cd/m², colore calibrato e tempo di risposta 1 ms. Ma non è tutto: la tecnologia Radeon AdaptiveSync 144 Hz e G-Sync Compatible 144 Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair vanno di pari passo con un pannello IPS 1 ms, per colori ricchi da qualsiasi angolazione e schermo Multitasking, Screen Split con Reader Mode (Low Blue-Light).

» Clicca qui per acquistare LG 27GL83A UltraGear Gaming Monitor 27″

Ultimo ma non meno importante, il bellissimo AOC CU34G2/BK Monitor Curvo da 34 pollici, un oggetto davvero sorprendente proposto a un prezzo altrettanto sorprendente. Parliamo di un display gaming WQHD da 34 pollici con curvatura 1500r, tecnologia flickerfree e low-blue-light. Il pannello VA, quad HD, display opaco, 130 mm, regolabile in altezza, con base rimovibile, telaio sottile, altoparlante e hub USB (3.0). Chiudono il quadro le due porte HDMI 1.4, una displayport 1.2 e ben quattro hub USB.

» Clicca qui per acquistare AOC CU34G2/BK Monitor Curvo da 34″