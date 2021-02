Le migliori guide strategiche sui videogiochi | Febbraio 2021

Se anche voi rientrate tra quelle persone che non solo hanno uno smodato amore per i videogiochi, ma anche uno smodato amore per i libri, ci sono ottime possibilità che vi stiate riempiendo la casa – o che abbiate intenzione di farlo – di guide strategiche che riescano ad esprimere la bellezza dei vostri videogame preferiti. In moltissimi casi, poi, non le usiamo nemmeno davvero per trovare una soluzione a punti in cui rimaniamo bloccati, ma come puro oggetto da collezione. Per questo, meglio ancora se parliamo di libri che non sono in edizione standard, ma in quelle limitate o da collezione.

La splendida guida in italiano di Breath of the Wild non si trova più, ma guardate quella in inglese...

Il mercato delle guide strategiche ufficiali, insomma, esiste ancora e si affianca a quello degli artbook, a volte integrando anche dei curiosi dietro le quinte forniti direttamente dagli sviluppatori: quali sono, dunque, le migliori guide strategiche sui videogiochi che potete ancora trovare e che non devono assolutamente mancare nella vostra collezione?

Le migliori guide strategiche sui videogiochi

Cyberpunk 2077

La guida perfetta a Night City

La casa editrice Piggyback era, negli anni Novanta, il sinonimo delle guide strategiche ufficiali realizzate con una cura maniacale per i dettagli. Questo concetto è valido ancora oggi, come dimostra la straordinaria guida di Cyberpunk 2077: qualsiasi cosa pensiate del gioco, all’interno di questo volume con copertina rigida potete trovare tutto, ma davvero tutto, su Night City, sui suoi quartieri, sugli incarichi primari e secondari, sulle romance, sulle diramazioni della trama e i suoi finali. E, in aggiunta, trovate anche delle pagine extra con dei bozzetti dedicati alle gang e alla realizzazione del mondo di gioco. Un volume che non può davvero mancare nella vostra collezione.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un libro meraviglioso per Hyrule

Purtroppo non siamo riusciti a scovare la straordinaria guida strategica ufficiale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in italiano, che andò letteralmente a ruba all’uscita del gioco nel 2018, ma potete ancora mettere le mani sulla sua versione in inglese. Se non avete problemi con la lingua straniera, parliamo di un volume in carta lucida di qualità straordinaria, con una rilegatura in filo refe su copertina rigida che mostra uno splendido artwork di Zelda. Al suo interno trovate tutto sulle missioni di storia, su quelle secondarie e sull’eccellente open world dell’opera di casa Nintendo – che si tratti di ricette da realizzare, di cavalli da domare, di armi da trovare o di korogu da scoprire. Sarà uno degli acquisti di cui andrete più fieri, senza dubbio alcuno.

Fallout New Vegas

Classica senza tempo

Non è uno dei giochi più recenti, ma Fallout New Vegas e il suo splendido open world sono protagonisti di una delle più belle guide strategiche ufficiali in edizione speciale su cui abbiamo potuto mettere le mani: in questa edizione in filo refe con copertina rigida illustrata, infatti, troverete tutti i dettagli sui contenuti del gioco, ma anche un poster con la mappa dell’area di gioco e ben 32 pagine di contenuti extra – tra bozzetti del team di artisti e testimonianze degli sviluppatori che svelano curiosità sul gioco.

Dark Souls III

Una perla per gli amanti di From Software

Gli innamorati di Dark Souls III probabilmente si sono già portati a casa la splendida guida strategia ufficiale in edizione limitata. Se così non fosse, la nostra raccomandazione è che lo facciate il prima possibile: questo volume con copertina rigida è infatti ricchissimo di dettagli per ogni singola area del gioco, con tanto di mappe. Non è tutto: trovate anche i dettagli sulle armi, le indicazioni sulle scorciatoie e tutti i dettagli su nemici e boss che proveranno a farvi la pelle. A coronare il tutto, in questa edizione limitata, lo splendido quaderno di 192 pagine dove prendere appunti dopo una giornata di avventure.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear open world, spiegato bene

Qualsiasi sia il vostro pensiero su Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, la sua guida strategica ufficiale in edizione limitata è un volume che vi farà commuovere per la sua bellezza. Oggi più difficile da trovare, ma ancora reperibile in inglese, parliamo di un libro che vi permette di completare al 100% il gioco, ma non solo: al suo interno trovate statistiche, analisi per la crescita della Mother Base e per il reclutamento dei vostri soldati, analisi della narrativa e correlazione con gli altri episodi della saga Metal Gear, indicazioni per il completamento di ogni singola missione. E, esclusivamente per questa versione da collezione, ecco anche delle pagine con dietro le quinte unici, una copertina speciale che mostra Venom Snake in Afghanistan e una litografia realizzata da nientemeno che l’artista Yoji Shinkawa.

Assassin’s Creed Origins

Compendio dell’Antico Egitto

Ci sono guide che è bello possedere perché sono, semplicemente, bellissime: è il caso di quella di Assassin’s Creed Origins, il rilancio della saga di casa Ubisoft che per la prima volta si è aperta a meccaniche più da gioco di ruolo. All’interno di questo volume, in italiano e dotato di una elegantissima copertina rigida che reca il logo degli Assassini delle origini, è possibile trovare la soluzione a tutte, davvero tutte le missioni del gioco, con tanto di mappe, analisi delle armi e degli equipaggiamenti. E, per chi non si accontenta, c’è anche il poster double-face.

Super Mario Odyssey

Tutto sul Super Mario moderno

Non può mancare negli scaffali di un vero amante dei videogiochi Nintendo la divertente guida di Super Mario Odyssey: ancora disponibile in italiano nonostante siano passati tre anni dall’uscita, questo volume di Prima Guide in brossura fresata con copertina flessibile vi propone i dettagli di tutti i mondi (e, soprattutto, tutte le lune) che troverete ad aspettarvi nel più moderno dei Super Mario!

Fallout 4

Guida per l’abitante del Vault

Sempreverde tra le guide strategiche ufficiali, quella di Fallout 4 è una da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Purtroppo ora reperibile solo in inglese, questo volume è una vera e propria guida per l’abitante del Vault, strutturata quindi come se foste appena usciti da Vault 111 protagonista dell’opera di Bethesda. Tra indicazioni sul mondo di gioco e i suoi nemici e una speciale busta di documenti riservatissimi direttamente dal Vault, i collezionisti avranno di che sbizzarrirsi.

Shadow of the Tomb Raider

Tanti dietro le quinte sul gioco

A un prezzo ancora oggi estremamente accessibile per la sua edizione in italiano, la guida ufficiale di Shadow of the Tomb Raider di Multiplayer Edizioni è un volume che farà felicissimi non tanto coloro che vogliono scoprire i segreti del gioco controller alla mano, ma chi è a caccia dei dietro le quinte: di pagina in pagina, infatti, sono tantissimi i commenti degli sviluppatori sugli aspetti del titolo più diversi, che vi faranno scoprire come è nata la più recente avventura di Lara Croft. Un volume che, con questo artwork splendido e la sua copertina rigida con rilegatura a filo refe, è assolutamente da non perdere.

Red Dead Redemption 2

Bellezza fuori misura (e quasi introvabile)

Ci concediamo un piccolo bonus in chiusura alla nostra selezione, segnalando la splendida guida ufficiale di Red Dead Redemption 2 nella sua edizione da collezione: purtroppo il volume è ormai introvabile in italiano (ed è raro anche in inglese, come fanno notare i prezzi), ma parliamo di una vera e propria bibbia per il Selvaggio West di Arthur Morgan, con approfondimenti non solo su tutti gli aspetti del gioco, ma anche su tutti i membri della gang (o famiglia, fate voi) di Van Der Linde. Se la volete a tutti i costi sappiate che la spesa potrebbe essere ingente, ma vi troverete davanti a una perla – meglio ancora se doveste trovare quella in italiano, la cui copertina era anche più bella di questa.

