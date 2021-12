Migliori giochi PC a meno di 5 euro e 10 euro tra i saldi Epic Games Store

Non sarebbe Natale, per i videogiocatori, senza una buona dose di saldi. Tra questi ci sono anche i migliori giochi PC in sconto su Epic Games Store.

Un momento ideale per recuperare dei grandi classici come Grand Theft Auto V, oppure comprare a minor prezzo videogiochi più recenti.

Mentre solo per oggi potrete riscattare Shenmue III gratuitamente su PC: ecco come dovete fare.

Per approfittare di queste offerte che vi proponiamo, vi ricordiamo che dovrete seguire la promozione con il buono da €10 di Epic Games Store.

L’iniziativa del Buono Epic vi dà la possibilità di avere uno sconto di €10 sui videogiochi presenti nel catalogo online del negozio digitale.

Si tratta, inoltre, di un buono da €10 che potrà essere utilizzato più volte durante il periodo dei saldi natalizi di Epic Games Store, con un meccanismo identico a quanto accaduto in passato.

Il buono Epic da 10 € per le Offerte delle feste 2021 verrà aggiunto automaticamente a tutti gli account Epic Games attivi. Verrà applicato un buono a tutti i prodotti idonei nel carrello per gli acquisti e, in aggiunta, riceverete un altro buono ogni volta che completerete una transazione idonea.

I buoni Epic si applicano a giochi idonei a partire da 14,99 €, e scadranno giovedì 6 gennaio 2022 alle 17:00 ora italiana.

Migliori giochi PC a meno di €5

Ecco i migliori giochi PC che troverete al prezzo base di €14,99, che diventeranno quindi €4,99 dopo aver applicato lo sconto di cui sopra:

Total War: Warhammer (14,99€ senza buono)

Dice Legacy (14,99€ senza buono)

Dishonored: Definitive Edition (14,99€ senza buono)

Wolfenstein: The New Order (14,99€ senza buono)

Death’s Door (14,99€ senza buono)

Tales from the Borderlands (14,99€ senza buono)

Haven (14,99€ senza buono)

Chronos Before the Ashes (14,99€ senza buono)

Crysis Remastered (14,99€ senza buono)

Windbound (14,99€ senza buono)

Sid Meier’s Civilization VI (14,99€ senza buono)

GTA V: Premium Edition (14,99€ senza buono)

Kingdom Come: Deliverance (14,99€ senza buono)

Assassin’s Creed Odyssey (14,99€ senza buono)

Borderlands 3 (14,99€ senza buono)

Metrod Exodus (14,99€ senza buono)

(14,99€ senza buono) Darksiders III (14,99€ senza buono)

Migliori giochi PC a meno di €10

Questi, invece, sono un’altra serie di titoli che troverete su Epic Games Store ad un prezzo base più alto, ma che diventerà meno di €10 complessivamente con il buono di cui sopra:

RAGE 2 (15,19€ senza buono)

Road 96 (15,96€ senza buono)

Inscryption (15,98€ senza buono)

Lake (15,99€ senza buono)

Kingdom of Amalur: Re-Reckoning (15,99€ senza buono)

Axiom Verge 2 (16,19€ senza buono)

Sable (16,74€ senza buono)

Edge of Eternity (17,99€ senza buono)

Ghostrunner (17,99€ senza buono)

Disco Elysium Final Cut (17,99€ senza buono)

NiOh Complete Edition (18,49€ senza buono)

(18,49€ senza buono) Pillars of Eternity: Definitive Edition (18,49€ senza buono)

(18,49€ senza buono) The Forgotten City (18,74€ senza buono)

(18,74€ senza buono) Outer Wilds (18,89€ senza buono)

(18,89€ senza buono) The Outer Worlds (19,79€ senza buono)

(19,79€ senza buono) Watch Dogs Legion (19,79€ senza buono)

(19,79€ senza buono) Detroit: Become Human (19,95€ senza buono)

Mafia: The Definitive Edition (19,99€ senza buono)

Ecco la nostra selezione dei migliori giochi PC che potete trovare in offerta su Epic Games Store. Le Offerte delle feste iniziano il 16 dicembre 2021 alle 17:00 ora italiana e terminano il 6 gennaio 2022 alle 17:00 ora italiana.

Mentre Epic Games Store offrirà la bellezza di 15 giochi gratis alla fine di questo mese, con un titolo gratuito ogni giorno dal 16 al 30 dicembre.

Questa iniziativa di Epic Games Store sostituisce i classici giochi gratis della settimana, un evento che va avanti ormai dal 2018 con una lunghissima storia di titoli regalati.