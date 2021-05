I migliori gadget a tema Mass Effect | Maggio 2021

Quando i giocatori pensano ad una delle saghe videoludiche fantascientifiche che hanno rivoluzionato l’industria non si può che pensare alla trilogia di Mass Effect, la saga che mescola il genere RPG con quello degli sparatutto in terza persona. La storica saga di BioWare è letteralmente entrata nell’immaginario di milioni di videogiocatori ed ha rappresentato uno dei primi prodotti tripla-A mondiali, che hanno anche condizionato il modo di fare videogiochi successivamente.

La saga del Comandante Shepard possiede ovviamente anche molti gadget a tema per tutte le occasioni, che sono in grado di fare la gioia di tantissimi appassionati del franchise, facendoci immergere ancora di più nella battaglia contro i Razziatori per salvare l’intera galassia come noi la conosciamo.

Sono disponibili tanti gadget diversi per tutti gli appassionati di Mass Effect!

In occasione dell’imminente uscita di Mass Effect Legendary Edition, l’edizione rimasterizzata dell’intera trilogia con tutti i suoi DLC, abbiamo dunque pensato di proporvi quelli che riteniamo essere i migliori gadget a tema Mass Effect. Terremo costantemente aggiornata questa pagina, tenendo conto delle ultime uscite e delle disponibilità di Amazon, offrendovi sempre la maggior varietà possibile di prodotti.

I migliori gadget a tema Mass Effect

L’artbook della trilogia di Mass Effect

Ideale per tutti i fan della trilogia

L’universo di Mass Effect è sicuramente uno dei più affascinanti mai visti all’interno dei videogiochi. Non solo le ambientazioni sono incredibilmente curate, ma il cast di personaggi incredibilmente ricco e le varie specie aliene introdotte sono ormai rimaste nel cuore dei videogiocatori. Per questo motivo, non possiamo che consigliare a tutti i fan di recuperare l’artbook della trilogia di Mass Effect: in questo libro sono incluse tantissime concept art legate alle tre avventure del Comandante Shepard, includendo anche le immagini che hanno ispirato i DLC più amati della serie, come L’Ombra di Mass Effect 2 e La Cittadella di Mass Effect 3.

» Clicca qui per acquistare l’artbook della trilogia di Mass Effect

Il romanzo prequel di Mass Effect

Per scoprire la storia della saga e del primo capitolo

La storia di Mass Effect è stata costantemente approfondita nel corso degli anni grazie a speciali romanzi, che hanno aiutato a raccontare eventi accaduti al di fuori dei giochi. Tra i diversi romanzi a disposizione, in occasione dell’imminente lancio di Mass Effect Legendary Edition che farà riscoprire la saga ad una nuova generazione di giocatori, ci sentiamo di consigliarvi Mass Effect Revelation, il romanzo prequel del primo capitolo scritto da Drew Karpyshin, lo scrittore che ha diretto proprio il primo titolo della serie. La storia narra non solo delle origini della Cittadella e dei conflitti politici tra le varie specie aliene, ma serve a narrarci ulteriormente di David Anderson, personaggio a cui il Comandante Shepard è molto legato, e di come Saren diventerà il cattivo che il Comandante Shepard dovrà fermare.

» Clicca qui per acquistare il romanzo prequel di Mass Effect

Monopoly a tema Mass Effect

L’imperdibile Edizione N7 da collezione

Come successo ad ogni saga di successo che si rispetti, che sia videoludica o comunque appartenente alla cultura pop, non poteva certo mancare il Monopoly a tema Mass Effect. L’Edizione da Collezione appropriatamente nominata N7 ci guiderà ad attraversare la galassia e stringere accordi commerciali, alla ricerca di risorse per poter supportare l’imminente guerra contro i Razziatori. Dovremo dimostrare di essere i leader adatti per condurre la guerra giocando contro altri giocatori. Ovviamente, i soldi del gioco sono stati sostituiti dai Crediti, la valuta utilizzata su Mass Effect, mentre tabellone, imprevisti ed altro sono personalizzati con i nostri compagni di squadra.

» Clicca qui per acquistare il Monopoly a tema Mass Effect

La T-Shirt N7 di Mass Effect

Per i migliori soldati dell’Alleanza

Se volete dimostrare a tutto il mondo di essere stati promossi dall’Alleanza come uno dei migliori soldati che l’umanità ha da offrire, allora non vi resta che dimostrarlo indossando la comoda T-Shirt N7 di Mass Effect. Realizzata in cotone al 100%, si tratta di un prodotto semplice ed elegante, con un colore nero che raffigura il logo N7 ben visibile sul fronte della maglietta. Disponibile in taglie che vanno dalla piccola S fino alla più larga 5XL, indossando questa maglietta tutti sapranno che siete pronti a diventare i migliori Comandanti che la Cittadella abbia mai visto.

» Clicca qui per acquistare la T-Shirt N7 di Mass Effect

La sacca N7 di Mass Effect

Per essere sempre pronti a salvare la galassia

Un bravo Comandante deve poter sempre avere a disposizione tutto il materiale necessario per prepararsi a guerre galattiche imminenti. Per questo motivo, o ridimensionandoci per poter conservare i propri oggetti più importanti per una comoda gita, vi consigliamo di dare un’occhiata alla sacca N7 di Mass Effect. Disegnata per ricordare l’armatura indossata dal Comandante Shepard, questa sacca è estremamente comoda e spaziosa, possedendo dimensioni da 36×43 cm, adatte anche a conservare equipaggiamento sportivo come scarpe e guanti. Da non sottovalutare anche il grande rapporto qualità-prezzo: sarete pronti ad ogni evenienza senza dover spendere nemmeno troppo.

» Clicca qui per acquistare la sacca N7 di Mass Effect