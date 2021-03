I migliori gadget a tema Final Fantasy | Marzo 2021

Quando si pensa ad una saga di giochi di ruolo fantastica e che ha segnato l’industria videoludica, sicuramente Final Fantasy è uno dei nomi che verranno in mente alle persone. La storica saga di Square Enix è infatti entrata nella storia e nell’immaginario collettivo della maggior parte dei giocatori, grazie a storie fantastiche, mondi bellissimi e personaggi incredibilmente carismatici.

Una saga che ha letteralmente entusiasmato milioni di giocatori in tutto il mondo, che non vedono l’ora di mostrare ai loro amici la propria passione. Non è dunque una sorpresa che esistano diversi gadget a tema, adatti a tutti i fan ed a tutti i giocatori. Un semplice accessorio è infatti in grado di far sentire i fan parte stessa di quella fantasia, o farci sentire più vicini ai nostri protagonisti preferiti.

Sono disponibili gadget di Final Fantasy per tutti i gusti: anche carte da gioco!

In occasione dell’imminente uscita di Final Fantasy VII Remake su PS5, abbiamo dunque deciso di elencarvi quelli che riteniamo essere i migliori gadget a tema Final Fantasy. Terremo costantemente aggiornata questa rubrica in base alle nuove uscite disponibili ed alla disponibilità di Amazon, offrendovi una costante varietà di prodotti in grado di accontentare anche i fan più esigenti.

I migliori gadget a tema Final Fantasy

L’action figure di Cloud Strife

Per i fan del protagonista di Final Fantasy VII

Cloud Strife ormai è considerato da molti fan il volto della serie Final Fantasy. Il protagonista del settimo capitolo è uno dei personaggi più popolari del mondo videoludico, e non poteva certo mancare anche l’action figure dedicata. Realizzata da Play Arts Kai, l’action figure di Cloud Strife è completamente snodabile e con un design ispirato alla sua apparizione su Final Fantasy VII Remake. Presenta dimensioni di 30,3 x 23,6 x 10,4 cm ed include anche l’iconica Buster Sword, che potrete fare impugnare a Cloud in tanti modi diversi per metterlo in mostra.

» Clicca qui per acquistare l’action figure di Cloud Strife

Il romanzo di Final Fantasy VII

Per gli amanti della storia del settimo capitolo

Uno dei motivi per cui Final Fantasy VII è rimasto nel cuore di tantissimi giocatori è sicuramente una trama ricca ed entusiasmante. Lo sceneggiatore del titolo originale, Kazushige Nojima, ha poi deciso di espanderla ulteriormente grazie al romanzo On the Way to a Smile. Il romanzo di Final Fantasy VII include una serie di racconti, narrati da ogni personaggio principale del gioco che ci sveleranno nuovi importanti dettagli sul background narrativo del gioco. Consigliato soprattutto agli appassionati del film Advent Children, dato che questo romanzo collega il finale del gioco alla storia del lungometraggio.

» Clicca qui per acquistare il romanzo di Final Fantasy VII

Le carte da gioco Chocobo

Un mazzo di carte tenerissimo

Se volete portare un po’ della magia di Final Fantasy anche durante una normale partita a carte, questo mazzo fa sicuramente al caso vostro. Questo mazzo di carte raffigura illustrazioni realizzate da Toshiyuki Itahana e mostra 54 carte a tema Chocobo. Le carte da gioco Chocobo sono un prodotto ufficiale di ottima fattura, che renderanno le vostre partite molto più interessanti. Si tratta inoltre di un’ottima idea regalo a basso costo: ogni fan di Final Fantasy non potrà che essere felice di poterle ricevere!

» Clicca qui per acquistare le carte da gioco Chocobo

Il peluche del Chocobo

Per celebrare i 30 anni della saga

In occasione del trentesimo anniversario di Final Fantasy, Square Enix ha realizzato alcuni gadget a tema per celebrare l’evento, tra cui questo tenerissimo peluche. Il peluche del Chocobo è vestito proprio come il Warrior of Light: un riferimento al primo storico capitolo della serie. Se preferite invece che abbia un look più tradizionale, sarete felici di sapere che l’elmetto è facilmente rimovibile. Un piccolo peluche morbido, tenero ed a basso prezzo: impossibile non rimanerne conquistati.

» Clicca qui per acquistare il peluche del Chocobo

L’orologio da tavolo Moguri

Per diventare custodi del tempo

Quando ci si ritrova immersi all’interno di una partita al nostro gioco di Final Fantasy preferito diventa difficile tenere conto del tempo. Per questo motivo vi consigliamo di dare un’occhiata all’orologio da tavolo Moguri, una simpatica idea regalo in grado di abbellire ogni stanza. Questo prodotto ufficiale in edizione limitata presenta un design tenero ma elegante allo stesso tempo, che vi permetterà di tenere conto dell’ora esatta in allegria. Per poter funzionare richiede solamente una batteria AAA, non inclusa nella confezione.

» Clicca qui per acquistare l’orologio da tavolo Moguri