Migliori esclusive Xbox One prima di Xbox Series X

Novembre è ormai più vicino di quanto potreste pensare, e sappiamo che sarà il mese del debutto ufficiale di Xbox Series X, la console di prossima generazione di casa Microsoft. In attesa di quel momento, però, queste settimane sono ottime per godersi le migliori esclusive Xbox One, in caso non lo aveste già fatto.

Così, la redazione di SpazioGames ha messo insieme la lista di quelli che sono i migliori titoli esclusivi usciti per la piattaforma del gigante di Redmond, che contano proposte che sfiorano l’eccellenza e che non possono mancare nella libreria di un vero appassionato – qualsiasi sia la sua console preferita. Vale anche la pena ricordarvi che tutti i titoli esclusivi Xbox prodotti da Microsoft sono anche compatibili con Windows: in caso non aveste One, quindi, potreste sempre giocarci sul vostro PC.

Le migliori esclusive Xbox One

Ori and the Will of the Wisps – La poesia di un metroidvania

Se vi piacciono le avventure platform di una volta, fermatevi e concedetevi del tempo per vivere Ori and the Will of the Wisps. Questo pittoresco metroidvania è quello della maturità di High Moon Studios, capace di trascinarvi in atmosfere uniche e al contempo di offrire un livello di sfida da non sottovalutare. Nel seguire Ori nella sua più recente avventura sarete accompagnati da una colonna sonora commovente e meravigliosa, in un’opera d’insieme che è, senza ombra di dubbio alcuno, uno dei punti più alti raggiunti dalla libreria di videogiochi Xbox.

Sunset Overdrive – Follia made in Insomniac

Ricco di personalità, Sunset Overdrive è stato una delle prime esclusive Xbox One ad accompagnare la console sul mercato, a firma dei veterani di Insomniac Games (oggi parte dei PlayStation Studios e autori, tra gli altri, di Marvel’s Spider-Man). Ambientato nel 2027, in una distopica Sunset City in cui un energy drink sfuggito di mano ha trasformato gli abitanti in mutanti, il gioco vi chiede di risolvere il problema a modo vostro, mettendovi a disposizione un arsenale di armi completamente fuori di testa.

Forza Horizon 4 – Il gioco d’auto per eccellenza

Quando parliamo di Forza Horizon 4, non ci riferiamo semplicemente a uno dei migliori titoli della libreria Xbox, ma al miglior gioco automobilistico attualmente in circolazione. L’opera di Playground Games propone un open world che reimmagina la Gran Bretagna e nel quale potete sfrecciare godendovi il trascorrere delle stagioni – capaci di cambiare la resa della strada che state percorrendo e l’impatto che avrà sulla vostra guida. Con un parco macchine importante (parliamo di oltre 450 auto) e un comparto tecnico da far lustrare gli occhi, parliamo di un acquisto praticamente obbligato per ogni giocatore armato di Xbox One e/o PC.

Sea of Thieves – Per mari e pirati

Se avete sempre sognato un videogioco dedicato ai pirati con cui divertirvi, in un grande mondo online in cui diventare i terrori dei sette mari, Rare ha dato i natali al titolo che fa per voi. Stiamo parlando di Sea of Thieves, che consente di vivere un’avventura in un universo condiviso online, dove dovete mettere insieme la vostra ciurma e trasformarvi nel pirata dei vostri sogni. Vi ritroverete al centro di un mondo tutto da scoprire ed esplorare, dove ogni isola può nascondere un segreto meraviglioso – ma anche mostri e insidie!

Gears 5 – Il TPS per eccellenza

Serie storica del mondo Microsoft, Gears of War ha visto nell’ottimo Gears 5 la sua uscita più recente. Il videogioco firmato da The Coalition è uno spettacolare sparatutto in terza persona in cui, nel contesto narrativo della saga, potete armarvi di un arsenale spietato (motoseghe incluse) per affrontare la campagna, che vi porterà in scenari di ogni genere – dal deserto ai ghiacciai, tra protagonisti storici e altri che dovete ancora scoprire. Il gioco include anche la possibilità di giocare in cooperativa con gli amici – sia in split-screen che online – e presenta una modalità multiplayer a sua volta online per il gioco competitivo.

Halo: The Master Chief Collection – Il sinonimo di Xbox

Non si può pensare a Xbox senza pensare a Master Chief, ed è uno dei motivi per cui Halo: The Master Chief Collection è un’altra delle tappe irrinunciabili per qualsiasi possessore di Xbox One. Il titolo, che riprende in un’unica soluzione l’intera saga di Master Chief (Halo 2:Anniversary, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 4), comprende anche tutte le 25 mappe multiplayer dei giochi originali, supportando anche il multiplayer sia online che in locale. A tutto ciò, si sommano ben 45 missioni complessive per la campagna, che mettono insieme l’esperienza di Halo definitiva in attesa di Infinite.

Quantum Break – La spettacolarità di Remedy

La software house finlandese Remedy Entertainment, guidata da Sam Lake, è celebre per la sua capacità di realizzare videogiochi dal forte impatto scenico, che regalano esperienze memorabili e comparti narrativi all’avanguardia. È anche il caso di Quantum Break, sviluppato appositamente per Xbox One dagli autori di Alan Wake, e premiato con voti molto positivi dalla critica. Questo gioco d’azione in terza persona gioco con il tempo e le sue dilatazione, mettendovi a disposizione armi e poteri mentre vestite i panni di Jack Joyce.

Battletoads – Il ritorno dei rospi Rare!

Recentissimo (ed economico), Battletoads segna il ritorno degli amati rospi Rare, proponendoli come protagonisti di un titolo che richiama tutte le storiche follie del franchise. Questo beat’em up, giocabile e divertentissimo anche in cooperativa (fino a tre giocatori), vi pone così di fronte a livelli a scorrimento in cui ne vedrete di cotte e di crude e dovrete farvi strada con la forza bruta – per quanto bruta possa essere quella esercitata da spassosi rospi disegnati a mano in stile cartone animato.

Gears Tactics – La tattica nel mondo di Gears

Vogliamo chiudere la selezione con due piccole eccezioni, che sebbene siano attese anche su Xbox One non sono al momento ancora disponibili sulla console, ma solo su Windows (comunque parte dell’ecosistema Xbox). La prima è l’interessantissimo Gears Tactics: il titolo propone una lettura tattica nel suo gameplay, trascinandovi nel mondo di Gears of War ma con meccaniche diverse da quelle da TPS tradizionale, ragionate e accattivanti, che richiamano quelle di un X-COM. Il risultato è assolutamente da avere.

Microsoft Flight Simulator – Il mondo a portata di cloche

La seconda eccezione, con cui vogliamo chiudere la nostra selezione, è la vetta di eccellenza rappresentata da Microsoft Flight Simulator. Questo titolo firmato Asobo Studio, a metà tra un’esperienza ludica e un simulatore di volo, vi consente di salire nella cabina di pilotaggio di svariati aerei, di linea o più piccoli e privati, per affrontare qualsiasi itinerario vi venga in mente, tra nuvole e firmamento. Il pianeta Terra è infatti ricreato fedelmente grazie alle tecnologie di cui si è servita Asobo, il che significa che potete – letteralmente – sorvolare la vostra città e riconoscerne strutture e monumenti.

