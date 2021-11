Quando uno ama qualcosa, vuole manifestarlo in tutti i modi possibili. Ecco perché noi videogiocatori potremmo essere tra le persone più originali in assoluto, quando si tratta di rendere unico il proprio albero di Natale. O, perché no, quando parliamo di decorare la propria casa in vista delle festività natalizie.

Palle di neve, stelle comete e ghiaccioli piacciono a tutti e ci rimandano all’infanzia in cui aspettavamo impazienti l’arrivo di Babbo Natale, ma volete mettere queste cose a confronto con un po’ di sane decorazioni dedicate al mondo dei videogiochi?

Allora se anche voi, come noi, non vedete l’ora di dare quel tocco in più alle decorazioni natalizie, vediamo insieme quali sono le migliori per i videogiocatori.

Migliori decorazioni natalizie per i gamer

Pendagli di Space Invaders

Per un albero di Natale Spaziale

Le palle colorate per il proprio albero di Natale non possono mai mancare. Certo, quest’anno potete aggiungerci anche qualcosa di originale: stiamo parlando dei piccoli peluche da appendere di Space Invaders, che richiamano la storia dei videogiochi e danno un coloratissimo tocco di allegria al vostro albero. Ogni confezione ne comprende uno, per un totale di quattro diversi Space Invader da collezionare, tutti già muniti del cartellino che permette agevolmente di appenderli.

» Clicca qui per acquistare i pendagli degli Space Invaders

Il neon per videogiocatori

Da sistemare vicino all’albero di Natale

A noi videogiocatori piacciono le luci colorate, non giriamoci intorno: se così non fosse, non sarebbe stata create letteralmente qualsiasi periferica da gioco con luci RGB incluse. Ecco che, allora, le luci al neon a forma di controller, coloratissime, sono semplicemente perfette per completare il vostro assetto natalizio. Questo controller è ideale per la vostra postazione da gaming, ma nel periodo natalizio è perfetto soprattutto se messo dalle parti del vostro albero di Natale – per ricordare il vostro grande amore per i videogiochi.

» Clicca qui per acquistare la luce neon a forma di controller

Palline natalizie di Xbox

Per l’albero di Natale degno di Master Chief

Se siete videogiocatori amanti del mondo Xbox, abbiamo quello che fa per voi per l’albero di Natale perfetto: ci sono infatti le palline di Natale ufficiali Xbox, che daranno un tocco a dir poco unico al vostro albero di Natale. In questo caso, parliamo di quattro palline in tono nero antracite, con a contrasto i motivi Xbox in bianco e in verde. Adornate da un supporto dorato, arrivano con nastrino verde per appenderle al vostro albero – e, diciamocelo, sono semplicemente perfette.

» Clicca qui per acquistare le palline di Natale Xbox

La stella di Super Mario

Tra le stelle di Natale, quella speciale!

C’è qualcosa di natalizio anche per gli amanti del mondo Nintendo: potete infatti acquistare la stella di Super Mario e sistemarla tra le vostre decorazioni natalizie. Quest’ultima, estremamente allegra, si illumina ed è alta 12 centimetri. Per alimentarla vi basteranno 3 batterie AAA e potrete sistemarla dove vorrete – anche vicino all’albero di Natale, ovviamente. Realizzata in plastica ecologica, la lampada ha licenza ufficiale Nintendo.

» Clicca qui per acquistare la stella di Super Mario