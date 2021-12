Collector’s Edition | Le migliori da regalare a Natale

Il Natale si avvicina, e con esso il fatidico momento della scelta dei regali. Una delle sorprese più belle che un amante dei videogiochi può ricevere durante le feste è quella di una Collector’s Edition: si tratta di cofanetti di misura variabile che, oltre a un gioco, racchiudono al proprio interno gadget, action figure, artbook e altri oggetti speciali.

Parliamo di veri e propri gioiellini che rappresentano un grande tributo alle opere videoludiche e contengono tanti articoli speciali da collezione. In quest’articolo abbiamo selezionato le migliori Collector’s Edition da regalare a Natale nel 2021.

Le migliori Collector’s Edition da regalare a Natale

The Legend of Zelda Link’s Awakening – Collector’s Edition per Nintendo Switch

Il regalo perfetto per gli appassionati dell’universo di Zelda

Questa bellissima Collector’s Edition di The Legend of Zelda Link’s Awakening è il regalo perfetto per gli appassionati delle avventure di Link. All’interno della confezione troverete la versione del gioco per Nintendo Switch, una custodia SteelBook ispirata al design del vecchio Game Boy e un piccolo artbook con tanti concept art dedicati ai personaggi e alle ambientazioni dell’opera. The Legend of Zelda Link’s Awakening è il remake dell’omonimo gioco uscito nel 1993 su Game Boy, e la sua Collector’s Edition è il dono perfetto per chi è rimasto al fianco di Link per tutti questi anni.

Mortal Kombat 11 – Ultimate Collector’s Edition per PS4

Da regalare ai fan più sfegatati dei picchiaduro

Mortal Kombat 11 è l’ultimo capitolo del famoso picchiaduro di NetherRealm Studios. Per gli appassionati della saga e del genere, la Collector’s Edition è un vero e proprio gioiellino ricco di sorprese. All’interno della scatola, oltre alla versione PS4 del gioco, troverete il DLC Avalanche Sub-Zero, un’esclusiva custodia SteelBook, una maschera di Sub-Zero e il Kombat Pack 2, che include i tre nuovi personaggi di Mileena, Rain e Rambo.

Horizon Forbidden West – Collector’s Edition per PS5

Il regalo perfetto per chi non vede l’ora di scoprire come prosegue la storia di Aloy

Horizon Forbidden West è il seguito dell’action open world di Guerrilla, che nel 2017 ha catturato il cuore di milioni di giocatori. La nuova avventura di Aloy, in uscita il 18 febbraio 2022, è una delle più attese dell’anno, e la sua Collector’s Edition potrebbe essere il regalo perfetto per chi non vede l’ora di sapere come proseguirà la storia. All’interno della confezione, oltre a una copia digitale del gioco per PS5 compatibile anche per gli utenti PS4, troverete una custodia SteelBook, due action figures, un mini artbook, due abiti speciali (Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite), due armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora), un pacchetto risorse ricco di pozioni, munizioni e kit per viaggio veloce, la colonna sonora digitale del gioco e tante pose e pitture facciali da utilizzare con la photo mode. Trattandosi di un titolo che deve ancora uscire, la persona interessata non riceverà il regalo immediatamente, ma a partire dalla data di uscita. Farete comunque un figurone, statene certi!

Elden Ring – Collector’s Edition per PS5

Il preorder del gioco più atteso degli ultimi anni

Elden Ring è il nuovo videogioco soulslike di FromSoftware, nonché il titolo più atteso degli ultimi due anni. Il titolo è stato infatti per ben due anni di seguito il vincitore della categoria Most Anticipated Game ai The Game Awards. La Collector’s Edition del gioco, in uscita il 25 febbraio 2022, è un regalo prezioso per chi non vede l’ora di immergersi completamente nella nuova avventura di FromSoftware: all’interno della confezione è possibile trovare una copia del gioco per PS5, la colonna sonora del gioco, una custodia SteelBook, la statua di Malenia e un artbook di quaranta pagine.

Biomutant – Collectors’s Edition per PC

Un kit pieno di sorprese per gli appassionati dell’RPG di Experiment 101

Biomutant è un’altra uscita di successo del 2021. Il famoso action RPG prodotto da Experiment 101 e uscito a metà 2021 ha riscosso un discreto successo tra gli appassionati del genere, e la Collector’s Edition potrebbe essere un buon regalo per chi ha trovato il gioco divertente e nelle sue corde. All’interno della confezione troverete la versione PC del gioco, la colonna sonora ufficiale, un artwork su tela, una premium box e un’action figure del protagonista.

Among Us – Ejected Edition Nintendo Switch

Il regalo perfetto per chi ama giocare in compagnia

Among Us è un party-game che, nonostante la sua uscita nel 2018, ha riscosso un successo straordinario solo l’anno scorso. Sono stati tantissimi i giocatori a riscoprire questo piccolo survival horror proprio durante il lockdown e a renderlo uno dei più giocati in assoluto. Nella Collector’s Edition di Among Us troverete il gioco per Nintendo Switch completo di tutti gli oggetti del DLC: il Pacchetto Airship, il Pacchetto skin Polus e MIRA HQ, il Pacchetto compagni Criceto, il Pacchetto compagni Xenogranchio, il Pacchetto compagni Cerebrolumaca, il Pacchetto compagni Stickmin e il Pacchetto Mininaura. Oltre a tutto ciò, la scatola contiene una custodia SteelBook in edizione limitata di Hannako Lambert del Dual Wield Studio, tanti contenuti scaricabili, un set di adesivi, una delle dodici schede di accesso speciali olografiche MIRA HQ di Hannako Lambert del Dual Wield Studio, il poster della mappa di Skeld, un codice riscattabile per sei sfondi, un laccetto astronauta, un peluche astronauta viola, una spilletta smaltata girevole, una coperta di lana astronauta e un berretto rosso impostore.

Pillars of Eternity II Deadfire – Ultimate Collector’s Edition per Xbox One

Un cofanetto elegante per gli amanti dell’RPG

Pillars of Eternity II Deadfire è un GDR di Obsidian Entertainment uscito nel 2020. Il gioco presenta una Collector’s Edition con un cofanetto molto ben fatto, contenente la versione Xbox One del gioco, una statuina di 25 centimetri di Od Nua, un portachiavi di Spacepig e uno sticker 3D. La premium box che contiene questo bottino è molto elegante e riporta l’artwork ufficiale del gioco. Si tratta di un ottimo regalo per chi è appassionato della saga e ama collezionare oggetti speciali.

Darksiders Genesis – Collector’s Edition per Nintendo Switch

L’edizione da collezione di uno degli action RPG più amati

Darksiders Genesis è l’action-adventure di THQ Nordic uscito nel 2019 per PC e Stadia e successivamente per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La Collector’s Edition viene venduta in una premium box bianca con l’artwork ufficiale, all’interno della quale troverete la versione del gioco per Switch, un artbook, un’action figure di 23 centimetri, un set di stickers, una custodia SteelBook e la colonna sonora originale.

King’s Bounty II – Collector’s Edition per Xbox One

Un’edizione speciale perfetta per gli amanti dell’RPG di 1C Entertainment

King’s Bounty II è il seguito del famoso gioco di ruolo strategico uscito verso la fine degli anni ’90. In questo caso la Collector’s Edition è particolarmente ricca di sorprese per gli appassionati della saga: oltre alla Day One Edition del gioco, la confezione contiene infatti tanti contenuti bonus digitali, tra cui un cavallo da guerra Mastini della guerra, un pacchetto premium guardia scelta, un’unità di aquile fiammeggianti, un’unità di golem lanciafiamme, uno scudo della principessa armata, una verga dell’inganno, un martello di ghiaccio, un bastone dell’armonia, una spada del Tiranno, un set armatura del vacuo, un pacchetto premium eroi e cattivi e un’unità di cani da guardia del re. Oltre a tutto ciò, la premium box contiene un artbook con copertina rigida, la colonna sonora originale, un poster fronte-retro che mostra da un lato un’illustrazione e dall’altro la mappa di gioco e infine una corona del re.

Cyberpunk 2077 – Collector’s Edition per PS4

Un cofanetto perfetto per chi ha amato il gioco più discusso dell’anno

Cyberpunk 2077 è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni. Il celebre e molto discusso gioco di ruolo di CD Projekt RED presenta una Collector’s Edition maestosa e davvero ricca di sorprese per i giocatori. La premium box contiene una custodia con il codice del gioco, la colonna sonora ufficiale, uno SteelBook da collezione, una statuetta di 25 centimetri di V, un artbook con copertina rigida, un set di spille di metallo, un set di toppe ricamate, un portachiavi di metallo, una una busta per le prove dell’NCPD contenente una copia della guida turistica di Night City, un compendio sull’ambientazione e sulla storia dell’universo di gioco, la mappa e delle cartoline di Night City, un set di adesivi, un libretto digitale con alcune concept art, il manuale di Cyberpunk 2020, un set di sfondi e una copia digitale del fumetto Cyberpunk 2077 La Tua Voce.

