Midgar di Final Fantasy VII esiste davvero (e i fan l’hanno trovata)

Chiunque abbia giocato a Final Fantasy VII e, più recentemente, a Remake non potrà non aver apprezzato Midgar, la celebre e imponente megalopoli e luogo in cui si svolgono le prime fasi della storia di Cloud e dei suoi compagni.

Si tratta di una città così affascinante che molti fan non hanno mai nascosto di poter riuscire a visitarla, anche se naturalmente l'unico modo per riuscirci è quello di affrontare il settimo capitolo di Final Fantasy.

Tuttavia, dopo la scoperta realizzata da alcuni fan, potrebbe davvero essere possibile visitare Midgar anche nella realtà, senza doverla dunque esplorare solo virtualmente in VR.

L’utente Twitter aitaikimochi (via DualShockers) ha infatti segnalato che i fan giapponesi hanno scoperto una fabbrica dall’aspetto davvero familiare, soprattutto per chi ha giocato il capolavoro di Square Enix.

La fabbrica Toho Zinc di Annaka, una città della prefettura di Gunma, ha infatti un aspetto incredibilmente somigliante a Midgar, la celebre megalopoli in cui iniziano le avventure di Cloud Strife.

La somiglianza è risultata così impressionante che gli appassionati giapponesi hanno inizialmente immediatamente a rinominare la fabbrica «la Midgar di Gunma»: potete osservare voi stessi l’incredibile confronto di seguito.

There's a factory in Gunma, Japan that's making rounds on social media today for the resemblance it has to FF7's Midgar lol.

The news even calls it "Gunma's Midgar" pic.twitter.com/pMe4gq3fYX

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 9, 2022