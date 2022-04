Final Fantasy VII Remake diventa isometrico e svela Midgar in miniatura

Final Fantasy VII Remake ha deciso di sviluppare in maniera approfondita Midgar, una delle ambientazioni più popolari di tutto l’universo forgiato da Square Enix: la scelta si è rivelata sicuramente vincente, conquistando i cuori non solo dei fan storici, ma soprattutto di un nuovo pubblico.

Midgar non è infatti mai stata così bella da vedere, grazie a un comparto tecnico di tutto rispetto, ma sorprendentemente può rivelarsi ancora più affascinante in versione miniaturizzata.

Un’operazione che è resa possibile trasformando Final Fantasy VII Remake (che potete acquistare in offerta su Amazon) in un gioco isometrico: lo youtuber Flurdeh, specializzato in questi lavori, ha infatti mostrato la bellissima ambientazione con una prospettiva mai vista prima.

Dopo aver già mostrato negli scorsi giorni il bellissimo Interregno di Elden Ring in miniatura, per il content creator è dunque arrivato il momento di buttarsi sull’iconica ambientazione del settimo capitolo di Final Fantasy.

Il fan ha infatti già realizzato numerose ricreazioni in «miniatura» grazie alla tecnica tilt shift, che è in grado di trasformare completamente i mondi di gioco, rendendoli apparentemente più piccoli e permettendo di apprezzarne maggiormente i dettagli.

Una tecnica che, applicata nell’universo di Final Fantasy VII Remake, si è dimostrata notevolmente efficace: Midgar è infatti una città imponente e incredibilmente affascinante, con tanti dettagli nascosti che, probabilmente, passerebbero inosservati durante un normale playthrough del gioco.

Potete ammirare voi stessi il risultato finale nel video che Flurdeh ha pubblicato sul proprio canale YouTube, che vi riproporremo di seguito:

La vita a Midgar, grazie al tilt shift, appare incredibilmente rilassante e pacifica: la tecnica conferisce un’atmosfera decisamente unica per una produzione di Final Fantasy, al punto che i fan si augurano che possa venire replicata anche per futuri capitoli della serie.

Nei commenti molti appassionati si augurano infatti che questo stile possa essere preservato anche su Final Fantasy IX Remake, il rifacimento che potrebbe essere stato «confermato» dal reveal di Kingdom Hearts 4.

Il capolavoro originale di Square Enix ha celebrato recentemente il suo 25esimo anniversario: gli autori hanno voluto festeggiare il suo compleanno proponendo una collezione delle migliori fan art disponibili.