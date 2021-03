Final Fantasy VII Remake in VR ci mostra Midgar come mai prima d’ora

Final Fantasy VII Remake è un titolo che sta molto a cuore degli appassionati della storica saga giapponese, complice un cast di personaggi memorabili ed un’ambientazione che fa sognare ancora i giocatori a più di vent’anni dalla sua prima apparizione.

Recentemente, il gioco è tornato sotto le luci dei riflettori grazie all’annuncio di una versione riveduta e corretta per PlayStation 5, che includerà anche un capitolo inedito dedicato a Yuffie.

Gli sviluppatori hanno nel frattempo rivelato ulteriori dettagli su questi nuovi contenuti, rivelando in particolare quale sarà la durata che potremo aspettarci da essi.

Per chi proprio però non può attendere oltre per tornare a Midgar, gli utenti del forum di ResetEra segnalano una interessante creazione dei fan, che permette di visitare alcune iconiche location del titolo in realtà virtuale, come possiamo vedere nel video qui sotto.

Tra le location visitabili troviamo l’appartamento di Cloud, la casa di Aerith, il Seventh Heaven, la chiesa e molte ambientazioni della Shinra.

Insomma, si tratta di un vero e proprio gioiellino per i fan, che potrebbero trovare un piacevole passatempo in attesa di nuove informazioni sul secondo capitolo del Remake, che stando alle dichiarazioni prenderà ispirazione da Horizon Zero Dawn.

Questa piega piuttosto frammentaria, tra la divisione in molteplici episodi e la pubblicazione di DLC aggiuntivi solo su alcune piattaforme, non ha convinto il nostro Domenico Musicò, che teme un effetto simile a quello visto nella saga di Kingdom Hearts.

Attualmente il gioco viene offerto gratuitamente tra le selezioni mensili del Playstation Plus, per cui vi consigliamo di approfittare dell’occasione se ancora non lo avete fatto.

Purtroppo, questa versione gratuita non sarà aggiornabile alla versione PlayStation 5, quando uscirà. Per poter godere delle migliori offerte dalla nuova console e per poter accedere all’episodio dedicato a Yuffie dovrete quindi acquistare il gioco in ogni caso.