Microsoft, un evento per Bethesda? Ecco quando arriverebbe l’annuncio

La futura acquisizione del gruppo Bethesda da parte di Microsoft, dal valore di ben 7.5 miliardi di dollari, ha sicuramente entusiasmato tutti i fan del mondo Xbox.

Anche se l’affare è stato annunciato a settembre dello scorso anno, dato che si tratta di un’operazione multimilionaria, è stato necessario aspettare determinate tempistiche prima che esso potesse essere definito ufficiale.

Sembra però che, quando arriverà il momento di celebrare l’ufficialità dell’affare, Microsoft abbia intenzione di farlo con un vero e proprio grandissimo evento, che sarebbe un’ottima occasione per fare nuovi interessanti annunci.

E, secondo quanto riportato da Comic Book, la conclusione di questa operazione multimilionaria potrebbe anche essere più vicina di quanto pensassimo.

Durante il suo consueto podcast il giornalista di GamesBeat, Jeff Grubb, ha ribadito la volontà di Xbox di realizzare un evento interamente dedicato a Bethesda «nel prossimo futuro».

Questo sarà uno dei grandi step che avvicinerà il colosso statunitense all’E3 2021:

«Quando l’affare sarà concluso, ne parleranno in grande stile. Non so se sarà un evento interamente in stile Direct, ma ne parleranno estensivamente. Aspettatevi che questo accada intorno alla metà di marzo».

Ovviamente, prima di poter procedere all’annuncio di un evento Xbox di tali dimensioni, Microsoft starebbe attendendo con pazienza che arrivi il via libera per concludere l’acquisizione di Bethesda.

Un’operazione che, stando alle parole del giornalista, sembra ormai questione di tempo prima che venga ufficialmente finalizzata.

Fino ad allora, Microsoft non può ufficialmente parlare dei progetti che ha in serbo con la compagnia: motivo per cui questo evento rappresenterebbe l’occasione perfetta di svelare i piani di Bethesda per Xbox al grande pubblico.

Prima che l’acquisizione diventi ufficiale, Microsoft deve aspettare il responso della commissione antitrust dell’Unione Europea.

Al momento sappiamo inoltre che Microsoft ha creato a questo scopo una compagnia per assorbire Bethesda, che si chiamerà Vault.

Le sorprese potrebbero poi non essere finite qui: nel 2021 potrebbe infatti arrivare un’altra grossa acquisizione per Xbox, del livello di Bethesda.