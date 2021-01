Microsoft, nuova acquisizione del livello di Bethesda nel 2021?

Molteplici fonti sembrano suggerire che Microsoft starebbe preparando una nuova acquisizione del livello di ZeniMax/Bethesda per il 2021.

Nei giorni scorsi, a suggerire un altro “colpo” era stato il giornalista Brad Sams, storicamente ben informato dei fatti della casa di Redmond.

Ora, un’indiscrezione simile arriva da due persone diverse su Twitter, tra cui un volto noto della community Xbox.

I don't know who this guy is, but I've been hearing the same thing for months, that Microsoft wants to acquire another publisher, negotiations with bethesda lasted 3 years, as I've been pointing out, I believe the announcement will be at the end of 2021 or the beginning of 2022

— 👑 King Ragnar (@XboxRagnar) January 28, 2021