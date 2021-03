Microsoft prepara un evento a sorpresa per il 10 aprile?

Microsoft e la sua Xbox sembrano essere entrate in un periodo particolarmente infuocato, grazie ad una strategia sorprendentemente “aggressiva” rispetto al passato.

Ovviamente, il segno più vistoso di questa nuova era è l’acquisizione di Bethesda, celebrato con un apposito evento dai dirigenti Xbox.

I titoli Bethesda sono andati ad infoltire il già ricco catalogo di giochi presenti su Xbox Game Pass, che ha ormai raggiunto cifre davvero fuori di testa.

E le cose non sarebbero finite qui. Stando al giornalista Jeff Grubb, infatti, Microsoft starebbe organizzando un evento in gran segreto per il 10 aprile, come riportato dai nostri colleghi di Xboxera.

Si tratterebbe di un evento dedicato alla saga di Age of Empires, storica proprietà intellettuale di Microsoft: in particolare, potrebbe essere mostrato Age of Empires IV, che secondo vecchie voci mai confermate sarebbe dovuto uscire proprio quest’anno.

Attualmente, l’ultima iterazione della serie è la rimasterizzazione di Age of Empires III, di cui vi avevamo parlato approfonditamente nella nostra recnsione.

Del quarto capitolo, invece, si erano perse le tracce da un po’ di tempo, nonostante Microsoft fosse rimasta positivamente colpita dal lavoro svolto dal nuovo team di sviluppo, Relic.

Per quanto riguarda le piattaforme previste, Age of Empires IV uscirà sicuramente su PC, ma già due anni fa non veniva esclusa una versione console, che oggi come oggi sarebbe ovviamente rilasciata su Xbox Series X|S.

Per il momento, vi ricordiamo che Age of Empires II: Definitive Edition, da molti considerato il punto più alto della serie, è attualmente disponibile su PC.