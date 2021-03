Xbox + Bethesda, ufficiale l’evento: seguitelo qui in diretta

Microsoft ha annunciato un evento a tema Bethesda per stasera alle ore 19:00.

Potete seguire la live nel player in basso, con i primi particolari che sono già stati svelati dalla casa di Redmond.

Si tratterà di una diretta per celebrare l’acquisizione dell’etichetta facente parte del gruppo ZeniMax Media.

In particolare, viene discussa come una «conversazione con i leader chiave che celebreranno l’ingresso di Bethesda nel team Xbox».

Possiamo aspettarci quindi personalità del calibro di Todd Howard, director di Bethesda Game Studios, e del VP alla comunicazione Pete Hines, tra gli altri.

Questo il player da cui potete assistere alla diretta:

Sui social, Microsoft ha tenuto a precisare che i fan dovrebbero mantenere le loro aspettative quanto più basse possibile per l’evento.

Il responsabile del marketing dei giochi Xbox Aaron Greenberg ha spiccato rapidamente un tweet per fornire qualche indicazione al riguardo.

Join us this morning at 10am PST for a roundtable conversation between team members of @Xbox & @bethesda. Note, this is NOT FOCUSED ON NEWS/REVEALS, but a great chance to learn more about the teams & people at Bethesda. #BethesdaJoinsXbox https://t.co/0CsixjpLtz

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 11, 2021