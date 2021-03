Microsoft, evento e annunci a marzo? Rumor sui programmi fino all’E3

Dopo aver finito di festeggiare l’unione con Bethesda, celebrata con un evento dedicato, Microsoft potrebbe avere presto in serbo delle importanti novità per gli utenti Xbox.

L’evento è stato l’occasione ideale per svelare i piani per il futuro di Bethesda, che terrà conto soprattutto dell’enorme importanza che avrà l’abbonamento a Xbox Game Pass, sempre di più il vero punto di forza della console.

Già da oggi saranno infatti disponibili 20 grandi giochi di Bethesda su Game Pass, molti dei quali saranno presenti anche su PC e Cloud.

Microsoft però non avrebbe intenzione di fermarsi qui ed avrebbe in mente, secondo un nuovo rumor, di organizzare un altro evento entro la fine del mese – e non solo.

Dopo l'evento riservato a Bethesda, Microsoft starebbe preparando tanti altri annunci.

Secondo le fonti di Windows Central, l’evento che secondo alcuni esperti sarebbe dovuto avvenire il 23 marzo dovrebbe ancora svolgersi, nonostante il grande show che è stato appena riservato a Bethesda.

Tuttavia, per tenere conto di quanto accaduto, sarebbe stato deciso semplicemente di spostarlo di qualche giorno: la nuova data disegnata sarebbe dunque il 26 marzo.

Sembra che l’evento dovrebbe essere orientato più verso l’aspetto tech e di discussione della piattaforma Xbox, ma le fonti si sentono abbastanza sicure del fatto che ci sarà spazio anche per qualche piccolo annuncio riguardante i giochi.

Il giornalista di Windows Central, Daniel Rubino, ha poi aggiunto che non dovrebbe essere l’unica presentazione organizzata dalla compagnia: ci sarà infatti tempo per grandi annunci anche ad Aprile, Maggio e Giugno, sfruttando quindi anche l’E3 2021.

No surprise, but April, May, and June 2021 will be big announcement months for Microsoft. Instead of one big event, the company prefers smaller ones where it can keep the momentum going. https://t.co/u08ciEnDeQ — Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) March 11, 2021

Secondo quanto riportato dal nostro collega, Microsoft preferirebbe quindi concentrarsi sulla realizzazione di tanti piccoli eventi per continuare a far parlare di sé, piuttosto che farne uno grande in cui svelare tutto e subito.

Non ci resta dunque che attendere nuove notizie su questo ipotetici eventi attesi per marzo e non solo: potrebbero essere le occasioni ideali per svelare alcuni giochi non annunciati che dovrebbero uscire quest’anno.