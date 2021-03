Xbox Series X ha ancora giochi non annunciati per il 2021

Quella odierna sicuramente verrà ricordata dai fan Xbox come una giornata ricca di sorprese importanti da parte di Microsoft.

Pochi minuti fa vi abbiamo infatti confermato come l’Unione Europea ha finalmente dato il proprio benestare all’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, di cui adesso possiamo dire che manca solo un comunicato ufficiale.

Come riportato da Wccftech, le novità non sono però finite qui e sembra che nel corso dell’anno arriveranno nuovi giochi su Xbox, attualmente ancora avvolti nel mistero.

Il Director of Program Management, Jason Ronald, è stato invitato ad un podcast in cui ha avuto modo di confermare che non sappiamo ancora tutto quello che uscirà nel 2021.

Non sono ancora stati annunciati tutti i giochi in uscita su Xbox Series X nel 2021.

Durante il podcast gli è stato dunque domandato quale gioco del 2021 stesse aspettando maggiormente: il director non ha risposto direttamente alla domanda, lasciando intenderne le ragioni.

«Non sono ancora stati annunciati tutti i giochi che usciranno quest’anno».

Naturalmente Jason Ronald non ha voluto dire a quali giochi si stesse riferendo, ma la frase è bastata per fare entusiasmare diversi fan ed attendersi novità importanti.

Gli appassionati hanno subito dunque iniziato a speculare su quale titolo potremmo aspettarci per quest’anno.

Una delle ipotesi più diffuse è che possa trattarsi di un nuovo gioco realizzato da Bethesda, che potrebbe essere annunciato ad un evento che starebbe venendo preparato da Microsoft.

Ovviamente non ci resta che aspettare degli annunci ufficiali al riguardo: dato che tra i giochi in arrivo, a quanto pare, c’è anche il più atteso dal Director of Program Management possiamo immaginare che sia certamente qualcosa di grosso.

Nel frattempo, vi ricordiamo che secondo un rumor degli ultimi giorni From Software starebbe lavorando ad un RPG sci-fi in esclusiva su Xbox.