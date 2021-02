Microsoft acquisisce Techland, studio di Dying Light 2? Nuovo rumor

Non è la prima volta in cui si parla dell’ipotesi che Microsoft possa acquisire Techland, lo studio responsabile di Dying Light.

D’altronde ormai sappiamo bene come i proprietari di Xbox Game Studios stiano puntando ad espandere notevolmente i propri studi interni, come ha dimostrato la gigantesca acquisizione del gruppo Zenimax.

Questa voce in particolare girò con parecchia insistenza qualche mese fa, al punto da costringere gli sviluppatori a fare una smentita ufficiale.

Come riportato da Wccftech, le cose oggi potrebbero essere cambiate e l’acquisizione potrebbe presto diventare realtà.

Questa voce è infatti tornata a girare prepotentemente nelle ultime ore, grazie ad alcuni insiders legati al colosso americano.

Uno di questi è lo youtuber Jeremy Penter, conosciuto anche come ACG, che in un recente episodio del suo podcast, rimanendo vago, ha lasciato intendere che Microsoft è pronta ad assicurarsi un grande team di sviluppo per il 2021.

Un altro insider, Nick Baker, conosciuto su Twitter come Shpeshal Ed, ha avuto questo da aggiungere:

So the studio and game ACG was referring to…I did some digging and asked around. I’m fairly certain he’s talking about Techland and Dying Light 2

— Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) February 12, 2021