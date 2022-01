Mettetevi comodi, perché per finire Dying Light 2 ci vorranno ben 500 ore

Dying Light 2: Stay Human è il nuovo gioco di Techland a tema zombie che arriverà il prossimo 4 febbraio per piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il titolo ha già una nutrita schiera di fan e appassionati che non vedono l’ora di ritornare nelle atmosfere metropolitane (nonché brulicanti di mostri) che abbiamo imparato ad apprezzare nel primo capitolo della saga.

Nonostante lo sviluppo del gioco sia stato travagliato, Dying Light 2 si prospetta essere un prodotto evoluto rispetto al primo, con l’introduzione di nuove e interessanti meccaniche, come il miglioramento delle già apprezzate abilità di parkour del protagonista e il maggior rilievo dato alle fazioni di umani con cui ci dovremmo schierare o meno.

Adesso, praticamente a ridosso dell’uscita del gioco, il team si è espresso su Twitter tramite un post in cui ha divulgato un’informazione circa la longevità del titolo che potrebbe in effetti spaccare in due la community.

A quanto pare infatti Dying Light 2 avrà bisogno di ben 500 ore per essere completato nella sua interezza, il che vuol dire ovviamente storia principale, missioni secondarie e ogni cosa che è possibile fare all’interno dell’open world di Techland.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022

Il Tweet ironicamente ci fa sapere anche che le ore di camminata per arrivare da Varsavia a Madrid sono sono 534, dunque solamente 34 in più rispetto a quelle necessarie per completare il gioco interamente.

Probabilmente molti fan saranno contenti per questa novità, ma molti giocatori (soprattutto i completisti) potranno anche dirsi quasi intimoriti da una tale mole di ore necessarie per finire il titolo.

In un periodo in cui gli open world fanno a gara a chi è più longevo, venire a conoscenza di ciò non stupisce poi così tanto in effetti, ma dobbiamo ammettere che 500 ore sono davvero, davvero molte. Per la sola campagna senza dedicarsi ad attività secondarie, sottolineano gli autori, dovrebbero essere invece necessarie circa 80 ore.

