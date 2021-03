Dying Light 2, Techland rivela cos’è andato storto nello sviluppo

L’annuncio di Dying Light 2 risale ormai al 2018, e negli ultimi anni le notizie sul gioco si sono fatte sempre più rade, con pochi aggiornamenti tangibili sullo stato di salute del titolo di Techland.

Sicuramente, i problemi non sono mancati: lo scorso anno, il team di sviluppo aveva perso la figura dello scrittore Chris Avallone, in seguito alle accuse di molestie che lo avevano coinvolto.

Sempre la scorsa estate, si erano diffusi rumor inerenti l’acquisto del team da parte di Microsoft, voce inizialmente smentita ma che di recente è tornata a circolare.

Dopo qualche tempo senza reali aggiornamenti, la scorsa settimana si è diffusa una voce di corridoio che vorrebbe un annuncio imminente per Dying Light 2, il quale sarebbe quindi pronto a tornare sotto la luce dei riflettori.

Tutti questi silenzi e questi misteri, però, hanno portato molti appassionati se il titolo non fosse forse finito nel cosiddetto “development hell“, termine con cui si indica un progetto (non solo videoludico) finito in un ciclo di sviluppo senza fine, senza reali progressi.

I colleghi di Game Rant riportano però la decisa smentita da parte di Techland, avvenuta in un recente tweet che riportiamo qui di seguito.

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell :P

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021