Requisiti PC di Dying Light 2: per giocarlo al massimo servirà una RTX serie 30

Dying Light 2: Stay Human è il nuovo attesissimo gioco di Techland, di prossima uscita il 4 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il sequel del primo e acclamato capitolo ambientato in una città brulicante di zombie e abomini di ogni tipo ha subito uno sviluppo travagliato, e la sua uscita è stata rimandata più volte per poi essere fissata durante i primi mesi del prossimo anno.

L’avventura sarà ambientata ben 20 anni dopo le vicende narrate nel primo Dying Light, e indagherà le conseguenze a lungo termine della pandemia che ha trasformato la maggior parte delle persone in mostri spaventosi facendo piombare la società in un caos frenetico.

In questo secondo capitolo vedremo l’introduzione di nuove meccaniche e il miglioramento delle già straordinarie abilità di parkour del nostro protagonista, il quale dovrà anche confrontarsi con numerose fazioni di umani più o meno bellicose.

Adesso Techland ha reso noto le specifiche PC del gioco in uscita a febbraio, suddividendoli in requisiti minimi e raccomandati per giocare senza ray tracing e requisiti minimi e consigliati per potersi godere l’avventura con il ray tracing.

Requisiti minimi (1080p a 30fps):

Sistema Operativo: Windows 7

CPU: Intel Core i3-9100 da 3.6 GHz / AMD Ryzen 3 2300X da 3.5 GHz

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 4GB VRAM

Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione necessario: 60GB SSD

Requisiti consigliati (1080p a 60 fps):

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X

Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB / AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

Memoria RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione necessario: 60GB SSD

Requisiti minimi con Ray Tracing (1080p a 30fps):

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-8600K a 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 3600X a 3.6 GHz

Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 2070 6 GB

Memoria RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione necessario: 60GB SSD

Requisiti consigliati con Ray Tracing (1080p a 60 fps):

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-8600K a 3.6 GHz / AMD Ryzen 7 3700X

Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 3080 6 GB

Memoria RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione necessario: 60GB SSD

Se volete saperne di più sul nuovo Dying Light 2, vi consigliamo di dare un’occhiata tra le nostre pagine di SpazioGames per conoscere tutto ciò che c’è da sapere sul gioco.

Sappiamo però che il titolo ha avuto dei lavori altalenanti: ecco cosa è andato storto secondo il team di sviluppo.

Infine, sembra che il nuovo Dying Light avrà un sostanzioso supporto post lancio, così da mantenere vivo l’interesse dei giocatori che aspettano da tanto questo atteso sequel.