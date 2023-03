Metroid Prime 4 sarebbe pronto a tornare: Nintendo lancia l’indizio in un sondaggio

Metroid Prime 4 continua a rimanere ancora oggi uno dei più grandi misteri irrisolti in casa Nintendo: l’ultima avventura di Samus Aran non si è mai realmente mostrata in azione davanti ai suoi appassionati, nonostante il primo annuncio sia arrivato quasi 6 anni fa.

La casa di Kyoto ha perfino trovato il tempo di realizzare un’edizione rimasterizzata del primo capitolo (lo trovate su Amazon), senza però dare alcun nuovo aggiornamento ufficiale sul quarto episodio.

Dopo che sono passati ormai oltre 4 anni dal famoso annuncio legato al reset dello sviluppo, con il ritorno di Retro Studios al timone del progetto, sembrerebbe che Nintendo stia preparando il terreno per un nuovo reveal, almeno secondo un indizio arrivato in un sondaggio ufficiale.

ComicBook segnala infatti che alcuni fan che hanno giocato Metroid Prime Remastered hanno ricevuto nelle scorse ore un invito a partecipare ad un sondaggio legato al gioco, ma che include anche un riferimento interessante al misterioso Prime 4.

Il sondaggio in questione sarebbe arrivato soltanto ai giocatori del Regno Unito, ma è stata una domanda in particolare ad attirare l’attenzione in particolare: il questionario chiede infatti agli utenti perché abbiano deciso di acquistare l’edizione rimasterizzata.

Tra le consuete risposte selezionabili, è stata aggiunta un’opzione molto interessante: “Mi sembra un bel modo di passare il tempo fino al lancio di Metroid Prime 4“. Ricordiamo che attualmente non è stata ancora annunciata nemmeno una finestra di lancio, dunque si tratta di un’aggiunta che non può che stuzzicare la curiosità di fan e addetti ai lavori.

Check out @NintendoUK acknowledging the existence of Metroid Prime 4 in a survey pic.twitter.com/3ueclHXngg — benjicong (@benjicong) March 16, 2023

Che si tratti dunque di un indizio verso un nuovo reveal di Metroid Prime 4 — e sarebbe anche ora, considerati i 4 anni di totale silenzio — magari in un nuovo Nintendo Direct? Difficile saperlo con certezza, motivo per cui vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori novità sulle prossime avventure di Samus Aran: per il momento, non possiamo che incrociare le dita e sperare che l’attesa stia per finire.

In attesa di scoprire ulteriori novità, vi ricordiamo che uno dei giochi gratis aggiunti sul catalogo di Nintendo Switch Online è proprio una delle più amate avventure della serie Metroid: non possiamo che consigliarvelo per ingannare l’attesa in modo divertente.

Ma potrebbe non essere l’unica sorpresa in arrivo: proprio tramite i file di gioco dell’ultimo omaggio gratis sarebbero emersi indizi sul potenziale ritorno di Zero Mission.