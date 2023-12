Metroid Prime 4 sarebbe stato rinviato per un motivo ben preciso

Metroid Prime 4 è sparito dai radar ormai da diversi anni, sebbene continuano a emergere indiscrezioni sul gioco.

La saga di Samus Aran è tornata in auge sia grazie a Metroid Dread (lo trovate su Amazon) che in seguito al lancio di Metroid Prime Remastered.

Advertisement

Sono ormai passati anni da quando Nintendo scelse di riavviare i lavori sul quarto capitolo della saga, affidando il progetto a Retro Studios.

E se Nintendo ha anche lanciato un sondaggio riservato ad alcuni giocatori, è tempo di scoprire il perché il gioco è stato rinviato.

Come riportato anche da Wccftech, lo sviluppo di Metroid Prime 4 sarebbe quasi completo e, secondo le indiscrezioni che circolano online, il ritardo sarebbe dovuto alla scarsa qualità delle cutscene.

Secondo PapaGenos, come riportato sul subreddit Gaming Leaks and Rumors, lo sviluppo del quarto capitolo della serie è praticamente terminato e lo è già da un bel po'.

Ciò che ha messo in difficoltà il gioco è la qualità delle scene di intermezzo, che si dice siano davvero pessime.

Inoltre, Metroid Prime 4 punterebbe ancora a un'uscita sull'originale Nintendo Switch, il che suggerisce che la sua release potrebbe non essere troppo lontana (anche in virtù dell'annuncio della Switch 2).

Non ci resta che sperare di poter vedere il tutto coi nostri occhi quanto prima, magari con un reveal che mostri il gioco in azione (difficile che ciò avvenga stanotte, in occasione dei The Game Awards).

Del resto, poche settimane fa Nintendo ha pubblicato una nuova pagina ufficiale per seguire gli aggiornamenti.

Nel frattempo, Metroid Prime Remastered è sì arrivato su Nintendo Switch a sorpresa, ma potreste giocarlo anche su PC grazie ad un emulatore.

Restando in tema Nintendo, i giocatori iscritti a Switch Online potranno provare gratis Suika Game a partire da subito: un puzzle game a base di frutta davvero molto particolare.