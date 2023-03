Nintendo Switch Online, disponibile da ora il primo gioco gratis di marzo

La prima aggiunta per il catalogo Game Boy Advance di Nintendo Switch Online è finalmente disponibile: da questo momento potrete infatti scaricare il primo nuovo gioco gratis offerto a marzo dal servizio in abbonamento.

Il nuovo omaggio farà particolarmente felici gli appassionati della saga di Samus Aran, dato che si tratta del capitolo che — cronologicamente — anticipa le vicende che vedranno protagonista la cacciatrice di taglie in Metroid Dread (lo trovate su Amazon).

Come anticipato infatti dalla casa di Kyoto già dalla scorsa settimana, da adesso potrete iniziare a divertirvi con Metroid Fusion, la premiata avventura sviluppata per Game Boy Advance e quarto capitolo della saga principale.

Con questa incredibile inclusione, GoNintendo segnala un dato molto interessante: grazie all’aggiunta di Fusion, l’intera saga principale di Metroid è diventata giocabile su Nintendo Switch a tutti gli effetti, dal primo capitolo fino a Dread.

Ricordiamo infatti che Metroid e Super Metroid, rispettivamente primo e terzo capitolo della saga, erano già disponibili tramite le app per NES e SNES, mentre con l’arrivo dei giochi per Game Boy è stato reso disponibile anche Metroid II fin dal debutto.

Con Metroid Fusion potrete dunque scoprire che cosa è successo alla cacciatrice di taglie poco prima degli eventi narrati in Metroid Dread: trattandosi di un gioco per Game Boy Advance, sarà però necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo per potervi accedere.

