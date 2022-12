I peggiori giochi Nintendo Switch del 2022: la classifica

Non di soli bei giochi vive l’industria e, anzi, in un panorama dove le uscite sono sempre più numerose, può capitare che non tutte riescano ad arrivare in porto con i risultati sperati. Così, dopo avervi proposto le tristi classifiche per PS5 e Xbox Series X|S, ci ritroviamo oggi con la chart dei peggiori videogiochi per Nintendo Switch del 2022 (trovate su Amazon la OLED).

La classifica è stilata in base alla media voto espressa dall’aggregatore Metacritic sui giochi che sono finiti nella sfortunata top 10. Ovviamente, vale la valutazione ottenuta dalla versione Switch del gioco, in caso di release multipiattaforma.

Di seguito vi proponiamo la top (flop?) 10 completa per Switch. Se cercate invece dei top e flop dell’anno argomentati dalla nostra redazione, qui trovate l’articolo che ripercorre tutto il meglio e il peggio del 2022 secondo noi.

Vediamo l'esito della classifica dei peggiori giochi dell'anno su Switch

I peggiori giochi del 2022 su Nintendo Switch

XEL – 43/100 Blade Runner: Enhanced Edition – 52/100 Dynasty Warriors 9 Empires – 54/100 Soccer Story – 56/100 Lila’s Sky Ark – 57/100 The House of the Dead: Remake – 57/100 Bright Memory: Infinite – 59/100 Jurassic World Aftermath Collection – 59/100 Dusk Diver 2 – 60/100 Snow Bros. Nick & Tom Special – 60/100

Come potete notare, purtroppo la maggior parte della top 10 è costituita da giochi che non riescono ad arrivare alla sufficienza, alcuni dei quali purtroppo deludendo (e di parecchio) le aspettative: pensiamo al ritorno di Blade Runner o a quello di The House of the Dead, ma anche alle fanfare con cui Bright Memory: Infinite voleva lanciarsi.

Rimane da scoprire come si comporrà questa classifica alla fine del prossimo anno: al suo sesto anno di vita, Nintendo Switch avrà delle uscite davvero di prim’ordine nel 2023 (basti pensare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) a cui se ne affiancheranno altre che potrebbero non riuscire a conquistare il cuore di pubblico e critica. In tal caso, sappiamo che li ritroveremo in questa classifica il prossimo anno.