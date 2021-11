Metroid Dread, scoperto un segreto per “punire” un boss in modo epico

Gli sviluppatori di Metroid Dread hanno dimostrato in più di un’occasione di conoscere bene le abitudini dei giocatori della serie e la loro abitudine nel voler esplorare e non rispettare quelle che sarebbero le sequenze di gioco prestabilite.

MercurySteam è ben consapevole della passione che i giocatori nutrono per questo genere di scoperte, motivo per cui non solo non hanno impedito in alcun modo di eseguirle su Metroid Dread, ma le hanno perfino incoraggiate nascondendo trucchi molto utili.

Il trucco in questione riguarda il boss Kraid, molto conosciuto dai fan e già protagonista di un segreto che rende sconfiggerlo un’autentica passeggiata.

Ricordiamo inoltre che recentemente Nintendo ha pubblicato un nuovo importante aggiornamento, che risolveva un bug che poteva far saltare in misura ancora maggiore determinate sequenze, ma in un modo che gli sviluppatori non avevano previsto.

L’utente Twitter yassu_yassu (via Nintendo Life) ha scoperto che quello precedentemente riportato per uccidere all’istante il boss non è l’unico segreto nascosto per facilitare la battaglia, ma ne esiste un altro meno «permanente», per chi vuole comunque una sfida.

Se i giocatori riusciranno infatti a ottenere l’abilità Flash Shift, che consentirà di effettuare uno scatto a mezz’aria, con il giusto tempismo sarà possibile innescare una sequenza che infliggerà seri danni al pericoloso boss.

Come potete osservare nella seguente clip video, se sarà effettuato uno scatto nel momento esatto in cui gli occhi di Kraid si illumineranno, dopo essersi avvicinato abbastanza, Samus potrà sparare una serie di micidiali colpi dentro la bocca del suo avversario, accorciando notevolmente la durata dello scontro:

Il «povero» Kraid sembra dunque essere stato bersagliato dagli sviluppatori di Metroid Dread per l’implementazione di simpatici easter egg, che soltanto i giocatori più curiosi potranno essere in grado di scoprire.

Una feature che sicuramente verrà apprezzata dai giocatori in cerca di una sfida, dato che sono proprio segreti di questo tipo che incoraggiano la rigiocabilità e il voler sperimentare nuovi percorsi.

A questo punto non resta che aspettare se i fan più ingegnosi riusciranno a scoprire altri trucchi per rendere la vita più facile contro i boss. Che magari non sarà necessariamente Kraid, ancora una volta.

MercurySteam ha già chiarito che, nonostante Dread rappresenti la conclusione di un arco narrativo iniziato con il primo Metroid, non lo reputano affatto la fine della serie, candidandosi a realizzare un futuro capitolo.