Metroid Dread “non è la fine”: gli sviluppatori pensano al prossimo capitolo

Dopo tanti anni di attesa, gli appassionati Nintendo hanno finalmente potuto apprezzare Metroid Dread, l’attesa continuazione della saga con protagonista la cacciatrice di taglie intergalattica Samus Aran.

Il titolo si è rivelato un grandissimo successo a livello di pubblico e critica, arrivando prepotentemente a candidarsi come uno dei migliori titoli mai realizzati su Nintendo Switch: una gran parte dei fan ha però iniziato a temere che Metroid Dread potesse anche rappresentare una vera e propria conclusione definitiva della saga.

Proprio in virtù del grande successo ottenuto dal quinto capitolo della saga, Nintendo ha deciso di offrire ai suoi utenti la possibilità di provare gratuitamente Metroid Dread.

Il publisher è anche molto attento ai feedback dei fan: dopo aver scoperto un bug grave che impediva di portare a termine l’avventura, è intervenuta tempestivamente con un primo grande aggiornamento per sistemarlo.

In un’intervista rilasciata a CNET (via Nintendo Life), il producer Yoshio Sakamoto ha avuto modo di discutere proprio il futuro di Metroid: una domanda sicuramente inevitabile, visto il grande successo ottenuto da Dread.

Sakamoto ha dunque voluto spendere qualche parola per poter tranquillizzare gli appassionati di questa celebre saga, sottolineando di non ritenere che Metroid Dread rappresenti la fine del viaggio di Samus Aran.

Secondo il producer infatti ci sarà infatti sempre il potenziale per realizzare qualcosa di nuovo, anche dopo un’avventura come Dread:

«Finché il personaggio Samus esisterà, penso che la sua avventura continuerà. Penso che Samus dovrebbe continuare la sua avventura, ed è qualcosa su cui vorremmo davvero impiegare tutti i nostri migliori sforzi.

Metroid Dread conclude l’arco narrativo di cinque storie che è andato avanti per 35 anni. Ma non ritengo che questa sia la fine definitiva. Deve esserci qualcosa che sia in grado di far continuare il franchise e questo universo.

Perciò sì: finché il personaggio di Samus continua ad essere amato, vorrei continuare a fare ciò che devo fare».