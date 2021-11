Metroid Dread, disponibile l’aggiornamento 1.0.3: ecco cosa cambia

Metroid Dread in pochissimo tempo si è dimostrato essere una delle esclusive migliori attualmente disponibili su Switch: Nintendo e gli sviluppatori stanno dunque continuando a lavorare duramente per fare in modo che possa davvero essere perfetto.

Per questo motivo, Metroid Dread ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento importante, che a quanto pare avrebbe sistemato un bug serio e potenzialmente sfruttabile dagli speedrunner, ma anche accidentalmente attivabile dai normali giocatori.

Ricordiamo che l’ultimo capitolo della saga di Samus Aran è uno dei titoli che sono stati nominati a Gioco Dell’Anno: un ulteriore segno di quanto questa produzione sia stata apprezzata.

E nel caso siate indecisi se acquistarlo oppure no, Nintendo ha offerto perfino la possibilità di provarlo gratis con una demo speciale.

Come riportato da Nintendo Life, con la patch 1.0.3 è stato sistemato un bug che consentiva di non rilevare alcun danno in determinate circostanze.

Il dataminer OatmealDome, entrando maggiormente nel dettaglio, ha svelato che l’errore in questione avrebbe riguardato un trucco che rendeva Samus invincibile utilizzando la combinazione tra la porta E.M.M.I. e la trasformazione in Morph Ball.

[Metroid Dread] Version 1.0.3 was released, and it apparently fixes the E.M.M.I. door + Morph Ball invincibility bug. Interestingly, Nintendo added a note presumably intended for speedrunners justifying why they fixed it (“may occur unintentionally”). No other changes of note. https://t.co/kh0YFFHfgT — OatmealDome (@OatmealDome) November 17, 2021

Questo bug avrebbe permesso di saltare determinate fasi di Metroid Dread senza aver bisogno di raccogliere la tuta appropriata, favorendo così lo speedrunning e consentendo così di terminare il gioco anticipatamente.

Come spiegato da Nintendo, il bug avrebbe potuto essere attivato anche accidentalmente, comportando così ad un’esperienza di gioco anche per gli utenti meno esperti che non era quella intesa dagli sviluppatori, motivo per il quale è stato deciso di sistemare l’errore.

Potete trovare il changelog dettagliato al seguente indirizzo, dove sarà possibile leggere anche i cambiamenti avvenuti nei precedenti aggiornamenti del titolo: gli utenti non dovranno temere per i loro file di salvataggio, che naturalmente resteranno intatti.

È abbastanza insolito che Nintendo scelga di spiegare dettagliatamente perché abbia deciso di sistemare un bug, ma devono aver ritenuto fosse necessario perché, a prima vista, potrebbe sembrare semplicemente un modo per impedire ai giocatori di finire il gioco più rapidamente.

Seppur rappresenti l’arco finale di una saga iniziata su NES, gli sviluppatori hanno già detto che loro non considerano Metroid Dread la fine: finché Samus continua a essere amata, ci sarà sempre spazio per raccontare nuove storie.