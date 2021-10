Metroid Dread, scoperto un modo segreto (ed epico) per uccidere un boss

La regina dei metroidvania è tornata, e Metroid Dread ha accompagnato il lancio del nuovo modello di Nintendo Switch con grande piglio.

Lo scorso 8 ottobre, infatti, insieme alla nuova avventura di Samus di MercurySteam è stata lanciata anche Nintendo Switch OLED.

Una console che si è rivelata perfetta per giocare Metroid Dread, come vi abbiamo raccontato nella nostra video-recensione in 4K.

Che, allo stesso modo, è stato un grandissimo ritorno per il franchise, e la recensione ve lo racconta perfettamente.

Metroid Dread ha dimostrato qual è uno dei capostipiti del genere dei metroidvania, videogiochi che fanno dell’esplorazione uno dei principali punti di forza.

I giocatori più attenti possono scoprire tante cose all’interno dei metroidvania, perché viene premiata la curiosità di chi si prende tempo per esplorare.

Così anche in Metroid Dread, talmente tanto che è stato scoperto un modo alternativo per uccidere uno dei boss del gioco, in una maniera segreta e spettacolare.

La spiegazione arriva tramite Kotaku, che ha ricondiviso l’incredibile scoperta di un giocatore. Vi proponiamo il video qui sotto per poi spiegarvelo ma, ovviamente, è uno spoiler nel caso non abbiate ancora sconfitto Kraid.

Kraid si può uccidere utilizzando la Morfosfera e le bombe, due potenziamenti che si ottengono molto più in avanti nella prosecuzione lineare del gioco. Serve anche il rampino, che allo stesso modo si ottiene normalmente più avanti.

Come mostrato nella sequenza qui sopra, però, nel caso si faccia un giro esplorativo diverso (nonché mettendo in mostra un paio di acrobazie niente male) si può uccidere Kraid in una maniera unica e segreta.

La cosa notevole è che non si tratta di un glitch o di rompere il gioco, ma di una precisa alternativa prevista dagli sviluppatori per premiare i giocatori più abili e curiosi.

Complimenti al giocatore in questione, ma anche a MercurySteam che ha ideato questo metodo segreto. Ci sarà un motivo se Metroid Dread ha fatto impazzire i giocatori, in fondo.

Ora tocca al nuovo Metroid Prime, di cui possiamo solo sperare che la trilogia torni presto in qualche modo.

Metroid è un franchise amatissimo dai fan, e il successo di Dread fa ben sperare per il futuro di questa serie in episodi futuri.