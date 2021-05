Metal Gear Survive, un video spiega il disastro (e cos’è andato storto)

La saga di Metal Gear Solid è sicuramente uno dei franchise più importanti tra quelli in seno a Konami, nonostante negli anni sia entrato a far parte delle “serie dormienti” del publisher.

Dopo il quinto capitolo della saga, sono in molti a sperare che Snake soci tornino presto in un capitolo nuovo di zecca.

Ad aprile, infatti, un tweet misterioso aveva riacceso le speranze, nonostante ad oggi di un nuovo episodio della saga di Metal Gear ancora nulla.

Ad ogni modo, l’ultimo capitolo “ufficioso” ad essere apparso sul mercato è Metal Gear Survive, un titolo multigiocatore basato sulle meccaniche di The Phantom Pain, introducendo però alcuni nuovi elementi di esplorazione e sopravvivenza.

Proponendosi come uno spin-off della storia principale di Metal Gear Solid V, il gioco era ambientato in un vero e proprio universo alternativo, in cui eravamo chiamati a creare il nostro personaggio, cercare risorse, creare armi e costruire un campo base.

Survive era anche dotato di una modalità cooperativa, al fine di formare squadre per un massimo di quattro giocatori.

Il gioco, nonostante non fosse in realtà così deprecabile, ricevette pesanti critiche e giudizi da parte dei fan storici della serie creata da Hideo Kojima.

Ora, via Reddit, è stato condiviso un lungo video della durata di 15 minuti che spiega per filo e per segno cos’è andato storto nello sviluppo del gioco (e di come in realtà il gioco nasca proprio da alcune idee partorite dallo stesso Kojima-san).

Poco sotto, il filmato in questione chiamato The Tragedy of Metal Gear Survive:

Avete già visto anche che un fan di Metal Gear Solid 3 ha da poco scoperto una divertente reazione di uno degli NPC del gioco mentre si trova in bagno, filmandola in un esilarante video?

Nel frattempo, si rincorrono le voci che vogliono Konami attualmente al lavoro su un remake di Metal Gear Solid, tanto che anche David Hayter – storico doppiatore di Solid Snake – sembra essere convinto che ci possa essere qualcosa di vero.

Infine, vi rimandiamo anche alla nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga di Metal Gear Solid.