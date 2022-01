Metal Gear Solid V, un leak svela una boss fight inedita (e Quiet parlante)

Metal Gear Solid V The Phantom Pain è un gioco che o si ama o si odia, essendo i fatto l’ultimo capitolo regolare della serie creata da Hideo Kojima.

Il quinto episodio è stato infatti criticato all’uscita per via di un finale palesemente troncato, oltre ad alcune mancanze chiave per un capitolo della saga (come ad esempio le classiche boss fight).

E se nel mentre qualcuno sembra aver preso troppo sul serio il prologo del gioco, sembra che lo script di MGS V trapelato in rete in queste ore abbia rivelato alcuni retroscena davvero niente male.

Ora, come riportato anche dai colleghi di GamesRadar+, alcune linee di dialogo non utilizzate nel gioco finale avrebbero svelato un vero e proprio scontro con Skull Face.

Il leak svela infatti che il personaggio poteva essere colpito da colpi di arma da fuoco, gettato da una grande altezza e anche messo KO grazie a dei proiettili sonniferi, tutte cose che rimandano a una boss fight vera e propria, assente dal gioco finale.

Ma non solo: scavando ancora più a fondo, i membri della community Reddit di Metal Gear Solid sostengono anche di aver scoperto che lo script originale include anche linee di dialogo in cui Venom Snake interagisce con i soldati alleati, oltre ad altre in cui il cecchino Quiet parla in Navajo, nessuna delle quali presente nella versione uscita nei negozi.

Ovviamente, è improbabile – per non dire impossibile – che queste sezioni di gioco possano prima o poi spuntare fuori, visto che il percorso di MGS V può dirsi ormai concluso da anni.

In attesa che venga ufficializzato un nuovo capitolo, c’è chi è riuscito a ricreare una delle scene più iconiche di MGS3 proprio su Metal Gear Solid V.

Per non parlare di una sorprendente versione in 4K e a 60 fotogrammi al secondo di MGS The Twin Snakes, il remake del primo capitolo, uscito su Nintendo GameCube.

Infine, avete letto anche che un altro fan particolarmente abile ha deciso di realizzare una versione 3D del primissimo Metal Gear uscito su MSX2?